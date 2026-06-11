Ataques repetidos de drones estão a causar falta de combustível na Crimeia.
Ataques repetidos de drones estão a causar falta de combustível na Crimeia.Foto: DR
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Ucrânia aposta em isolar a Crimeia através de ataques de drones

Comandante das forças não tripuladas da Ucrânia prevê tomar o controlo de via crítica para a logística russa num mês.
César Avó
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