Ucrânia aposta em isolar a Crimeia através de ataques de drones

Com a iniciativa do lado da Ucrânia graças à superioridade das suas aeronaves não tripuladas, Kiev aposta agora no isolamento da Crimeia, a península ocupada pela Rússia em 2014. Quem o revelou foi o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert ‘Madyar’ Brovdi, numa entrevista à Reuters. “Num futuro próximo”, garante, a península que servia de base à frota russa do Mar Negro ficará isolada.Brovdi disse que a campanha de ataque de drones contra os territórios ocupados pela Rússia tem vindo a perturbar a logística militar e o abastecimento de combustível do ocupante e que, em resultado da operação, o tráfego da estrada que liga Rostov-no-Don, na Rússia, à Crimeia, passando por Mariupol, Berdyansk e Melitopol, diminuiu 71% no último mês. Uma rota que, sublinha, é crítica para a logística russa e que, segundo o comandante ucraniano, ficará sob seu controlo dentro de um mês. "Vamos criar condições que tornarão extremamente difícil para qualquer pessoal militar ou aqueles que trabalham na indústria de defesa permanecer na Crimeia, nos territórios temporariamente ocupados, ou usar as rotas de acesso a eles”, disse o homem que antes da invasão era um empresário da indústria cerealífera. Estas declarações dão-se depois de uma série de ataques terem destruído a ponte de Chonhar, que ligava a Crimeia ao território continental da Ucrânia. Ao que se junta o encerramento de outra ponte, por parte das autoridades russas, na parte ocupada da região de Kherson. .Rússia rejeita propostas de paz avançadas por Kiev e aliados europeus .Brovdi não adiantou como é que conseguirá cortar as vias de comunicação da Crimeia com a Rússia, uma vez que a ponte de Kerch (construída após a ocupação), apesar de atacada em 2024, continua a ligar a Rússia à península, ao contrário das ligações marítimas no estreito de Kerch — os ferries que faziam a ligação foram destruídos nos últimos meses.A Ucrânia tem vindo a acentuar a superioridade aérea graças aos drones, o que lhe tem permitido ataques continuados em toda a Ucrânia ocupada e mais além, criando disrupções na logística russa. Na frente leste, o exército ucraniano declarou no final de maio ter sob controlo aéreo a região de Lugansk..Putin rejeita encontro proposto por Zelensky: "Não vejo sentido nisso".Cidade natal de Putin não está a salvo de drones ucranianos. Ataque a São Petersburgo foi "humilhante"