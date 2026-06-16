Ataque com drones incendeia refinaria de combustíveis em Moscovo. "É uma resposta justa aos ataques russos", diz Zelensky

As autoridades ucranianas anunciaram esta terça-feira, 16 de junho, ter atacado uma importante refinaria de combustíveis de Moscovo, que de manhã estava em chamas, segundo entidades locais, embora sem provocar vítimas."Desta vez, a região de Moscovo sentiu o alcance das capacidades de longo alcance da Ucrânia", afirmou Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano referiu que este ataque "é uma resposta justa aos ataques russos", mas também "ao prolongamento de uma guerra que tem de terminar". Zelensky detalhou que a refinaria de petróleo "foi atingida a uma distância de 500 quilómetros", destacando a importância de manter a pressão contra Moscovo, ao mesmo tempo que agradeceu a todas as forças envolvidas no ataque pelo "trabalho eficaz"."A Rússia deve ser forçada a pôr fim à sua guerra contra o nosso povo. E as armas de longo alcance da Ucrânia são um dos componentes importantes desta pressão", defendeu Zelensky na mensagem que partilhou nas redes sociais, onde publicou um vídeo que mostra a refinaria russa em chamas. . O autarca da capital russa, Sergei Sobyanin, afirmou nas redes sociais que "um dos drones danificou uma instalação na refinaria de Moscovo". "Não há vítimas. Equipas de emergência estão a trabalhar no local", continuou, sem fornecer mais informações.Segundo a agência de notícias russa Interfax citando autoridades moscovitas, as chamas foram controladas e "não há risco de o fogo se alastrar".Sobyanin também declarou que foram abatidos nas últimas horas 58 drones lançados pela Ucrânia contra aquela cidade russa, enquanto o ministério da Defesa da Rússia anunciou que foram intercetados 172 drones em várias regiões do país, no mar de Azov, no mar Negro e na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.“Moscovo sob ataque. Uma refinaria de Moscovo está em chamas”, escrevera antes, também numa plataforma digital, o oficial militar ucraniano Andriy Kovalenko.Kovalenko publicou um vídeo de um canal russo no Telegram mostrando a infraestrutura atacada em chamas, acrescentando que os danos provocados vão forçar a refinaria a fechar ou, pelo menos, reduzir suas operações.Ainda segundo a mesma fonte, a refinaria atingida processa aproximadamente 11 milhões de toneladas de petróleo anualmente e fornece quase 40% da procura de gasolina em Moscovo e metade da procura de gasóleo..Nove mortos em ataques russos contra a Ucrânia. Mosteiro do século XI em Kiev atingido .Como o comércio entre a UE e a Rússia pode financiar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre o Kremlin