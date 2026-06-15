Nove mortos em ataques russos contra a Ucrânia. Mosteiro do século XI em Kiev atingido

Pelo menos nove pessoas morreram numa nova onda de ataques russos na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho, contra a Ucrânia. Ofensiva de Moscovo atingiu um mosteiro do século XI no centro de Kiev.O telhado do Mosteiro das Cavernas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra), classificado como Património Mundial da UNESCO, ficou destruído após o ataque russo, que fez pelo menos quatro mortos na capital ucraniana e dezenas de feridos. Vários edifícios residenciais foram também atingidos.Já em Kharkiv, no nordeste do país, cinco socorristas morreram quando tentavam combater um incêndio, na sequência dos ataques russos."O telhado de um dos lugares mais sagrados do mundo cristão - a Catedral da Assunção do Mosteiro das Cavernas de Kiev - está a arder”, escreveu o Metropolita Epifânio, o chefe da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, nas redes sociais, referindo-se a “mais um crime russo contra a humanidade, contra a história, contra o cristianismo”. . Para o presidente ucraniano, "é importante que o mundo não se cale perante este último ato de barbárie russa". Trata-se de "um ataque à comunidade cristã e ao património cultural da humanidade", acrescentou. "Este é um dos crimes mais graves da Rússia contra a cultura cristã até à data", sublinhou. Perante esta nova onda de ataques, realçou, nas redes sociais, a importância de mais "cooperação para travar a guerra da Rússia e maior proteção para salvar vidas"..De acordo com o presidente ucraniano, na última noite, a Rússia lançou "mais de 60 mísseis só contra a capital". "No total, foram utilizados 70 mísseis e 611 drones contra a Ucrânia", informou.Em Dnipro, foram atingidas instalações de uma estação ferroviária, uma faculdade e várias empresas, adiantou Zelensky, referindo que também as regiões de Donetsk, Zaporíjia, Sumy e Mykolaiv foram atingidas."É assim que a Rússia mostra ao mundo a sua intenção de continuar a guerra. É muito importante que haja uma resposta dos países do G7, que se encontram agora reunidos para a sua cimeira – e que essa resposta seja decisiva e substancial: mais pressão sobre o agressor e mais apoio à defesa aérea da Ucrânia, especialmente às capacidades antibalísticas", apelou o presidente ucraniano. . A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, lamentou o "ataque brutal" contra o povo e o património da Ucrânia e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou que o país irá "iniciar com urgência todos os procedimentos relevantes no âmbito da UNESCO e de todos os outros mecanismos internacionais, exigindo respostas imediatas e adequadas" ao ataque russo. .Segundo o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, os ataques russos incendiaram edifícios e automóveis e deixaram mais de 140 mil pessoas na capital da Ucrânia sem eletricidade. A ofensiva de Moscovo ocorreu horas antes do início da reunião do G7, que decorre entre esta segunda e quarta-feira na cidade francesa de Evian. A guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente vão ser abordadas na cimeira que reúne as sete economias mais desenvolvidas do mundo. Os ataques russos desta última noite aconteceram depois de, no domingo, Zelensky ter anunciado que conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os esforços para pôr fim ao conflito. .Como o comércio entre a UE e a Rússia pode financiar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre o Kremlin.A guerra russa contra a Ucrânia exige uma mediação fora do quadro euro-atlântico