"São os efeitos da guerra de agressão da Rússia". Drone atingiu uma central elétrica na Estónia
D.R.
Internacional

"São os efeitos da guerra de agressão da Rússia". Drone atingiu uma central elétrica na Estónia

O Serviço de Segurança Interna da Estónia diz que o drone entrou no espaço aéreo da Estónia "vindo da Rússia" não provocando feridos.
DN/Lusa
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 Um drone que sobrevoava o território russo atingiu a chaminé de uma central elétrica na Estónia durante a madrugada desta quarta-feira, 25 de março, mas sem causar danos na rede elétrica, anunciou o Serviço de Segurança Interna de Talin.

A central elétrica fica situada na região de Auvere, junto ao rio Navra que divide, naquela zona, a Estónia do território russo. 

Segundo o Serviço de Segurança Interna de Talin, o aparelho aéreo não tripulado (drone) entrou no espaço aéreo da Estónia "vindo da Rússia" não provocando feridos. 

As autoridades da Estónia não especificaram se o drone era russo ou ucraniano.

Mesmo assim referiram que a Ucrânia lançou vários ataques contra a Rússia durante a noite, principalmente contra o porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, que faz fronteira com a costa da Estónia.

"Estes são os efeitos da guerra de agressão em grande escala da Rússia", disse a diretora-geral do Serviço de Segurança Interna, Margo Palloson, acrescentando que temia a ocorrência de incidentes deste tipo.

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