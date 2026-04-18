Ucrânia ataca refinarias e infraestruturas petrolíferas russas com drones

As forças ucranianas realizaram, este sábado (18), vários ataques com drones contra infraestruturas petrolíferas russas, incluindo refinarias, um depósito na Crimeia e um porto no Mar Báltico, segundo responsáveis russos e ucranianos citados pela Reuters.De acordo com a agência, os ataques atingiram duas refinarias na região de Samara, nas cidades de Novokuibyshevsk e Syzran, além de um terminal petrolífero no porto de Vysotsk, na região de Leninegrado, perto de São Petersburgo. Este porto é utilizado para exportação de derivados como gasóleo e nafta, sendo operado pela Lukoil.O governador regional, Alexander Drozdenko, confirmou que “um incêndio foi extinto” no porto de Vysotsk, sem adiantar mais detalhes sobre danos.Do lado ucraniano, o comandante das forças de drones, Robert Brovdi, confirmou os ataques e escreveu, de forma irónica, numa mensagem citada pela Reuters: “Make Russian Oil Great Again”.Na península da Crimeia, anexada pela Rússia, as autoridades locais indicaram que 22 drones foram abatidos sobre a cidade de Sevastopol, tendo sido registados danos e um incêndio num depósito de combustível. Brovdi afirmou que o alvo foi precisamente um depósito petrolífero.A Ucrânia intensificou nas últimas semanas os ataques a infraestruturas energéticas russas, consideradas fundamentais para o financiamento do esforço de guerra de Moscovo. Segundo Brovdi, uma série de ataques recentes a instalações logísticas petrolíferas terá reduzido as exportações diárias em cerca de 880 mil barris, embora este número não tenha sido confirmado de forma independente.Além disso, o serviço de segurança ucraniano (SBU) afirmou ter atingido dois navios de desembarque e um navio de guerra russos baseados na Crimeia.Também na região russa de Krasnodar, autoridades locais indicaram que foram extintos incêndios em instalações petrolíferas em Tikhoretsk e no porto de Tuapse, que ardiam desde quinta-feira e que terão sido provocados por ataques ucranianos com drones. .Rússia oferece incentivos financeiros a estudantes para reforçar unidades de drones na guerra com a Ucrânia