Governo francês garante 3000 professores substitutos em 24 horas
O Governo francês vai disponibilizar três mil professores nas próximas 24 horas para preencher vagas disponíveis em liceus cujas situações são consideradas mais urgentes, anunciou esta quinta-feira, 8 de outubro.
Numa entrevista à televisão TF1, o ministro da Educação, Edouard Geffray, prometeu a colocação destes professores em 114 liceus classificados de "vermelho" e 400 "laranja".
O ministro anunciou também que "autorizará a contratação de professores adicionais" sempre que necessário, medida que "entrará em vigor entre amanhã [sexta-feira] e terça-feira".
O Governo espera que este plano consiga acalmar de alguma forma os estudantes, cujos protestos encerraram centenas de liceus, estabelecimentos frequentados por alunos dos três últimos anos do ensino secundário.
Os sindicatos de estudantes exigem uma reforma integral, desde a redução das turmas até à reformulação da plataforma de acesso ao ensino superior (Parcoursup), criticada devido à dificuldade dos docentes em analisar todos os pedidos de admissão.
Segundo o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, já foram recebidas 66 mil contribuições por alunos numa plataforma digital chamada Agora.
"O governo vai apresentar alterações à proposta de lei das finanças para 2027, a fim de traduzir algumas propostas dos alunos do ensino secundário em medidas concretas", escreveu na rede social X.