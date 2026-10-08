Governo francês garante 3000 professores substitutos em 24 horas

O Governo francês vai disponibilizar três mil professores nas próximas 24 horas para preencher vagas disponíveis em liceus cujas situações são consideradas mais urgentes, anunciou esta quinta-feira, 8 de outubro.

Numa entrevista à televisão TF1, o ministro da Educação, Edouard Geffray, prometeu a colocação destes professores em 114 liceus classificados de "vermelho" e 400 "laranja".

O ministro anunciou também que "autorizará a contratação de professores adicionais" sempre que necessário, medida que "entrará em vigor entre amanhã [sexta-feira] e terça-feira".

O Governo espera que este plano consiga acalmar de alguma forma os estudantes, cujos protestos encerraram centenas de liceus, estabelecimentos frequentados por alunos dos três últimos anos do ensino secundário.