Protestos em França. Confrontos entre manifestantes e polícia na Praça da Bastilha, em Paris

Vários milhares de pessoas estão esta quinta-feira, 8 de outubro, reunidos na Praça da Bastilha, em Paris, em mais um dia de concentração de manifestantes em várias cidades francesas, em protestos impulsionados pelo descontentamento dos estudantes do ensino secundários.

A praça parisiense tem estado a ser palco de um ambiente de grande tensão entre polícia e manifestantes, que arremessaram pedras da calçada e artefactos pirotécnicos. Ainda não há registo de feridos, mas foram feitas várias detenções.

Os agentes têm procurado tentar dispersar os manifestantes, tendo já usado gás lacrimogéneo e canhões de água, mas a atuação da polícia nestes protestos tem sido muito criticada por organizações de direitos humanos, que alegam excesso de violência.

Em Marselha, organizações estudantis e sindicais garantiram que as manifestações vão prosseguir até ao presidente francês, Emmanuel Macron, ceder.

O ministro da Educação, Edouard Geffray, vai falar esta quinta-feira à noite ao país durante o noticiário do canal TF1. O governante, que afirmou que "cerca de 96%" das escolas secundárias (de um total de 3700) tinham voltado à normalidade esta quinta-feira e que o ministério tinha recebido mais de 50 mil contribuições na plataforma que criou, deverá dar um primeiro feedback sobre as reivindicações apresentadas pelos aluno e anunciar medidas.