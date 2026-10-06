Protestos estudantis em França juntam 86 mil pessoas e fecham 900 escolas

O protesto começou há cerca de duas semanas numa escola secundária da região de Paris, mas rapidamente se transformou num movimento nacional de pressão sobre o Governo do presidente cessante Emmanuel Macron, marcado por confrontos com a polícia e tumultos.

Os constantes boicotes às aulas e bloqueios de escolas, juntamente com uma forte resposta policial que levou a mais de 6.100 detenções, a maioria das quais de menores de idade, tornaram-se um ponto crítico nos primeiros dias da campanha eleitoral presidencial.

Os protestos dos adolescentes encontraram eco no meio do descontentamento generalizado em França, cujas frustrações vão para além das dificuldades imediatas, como os preços dos combustíveis que dispararam por causa da guerra com o Irão, e abrangem preocupações mais amplas sobre as restrições à despesa pública, o aumento da pobreza e a desigualdade de riqueza.

As autoridades começaram a fechar escolas na semana passada para diminuir a intensidade das manifestações após os danos generalizados e o crescente número de feridos entre funcionários, alunos e polícias.