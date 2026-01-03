Explosões em Caracas. Trump diz que Maduro e a mulher foram detidos. Venezuela exige "prova de vida"

Para além do que se vê nos vídeos, pouco se sabe sobre a situação no terreno na Venezuela. Quais foram os danos causados às infraestruturas militares atingidas? Quantas vítimas houve?O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, garantiu que o governo está a compilar informações sobre os mortos e feridos e alegou que os ataques atingiram áreas civis. O governante acrescentou que a Venezuela irá "resistir" à presença de tropas estrangeiras.Do lado dos EUA, fontes oficiais garantiram ao New York Times não ter havido baixas americanas.