Internacional

Explosões em Caracas. Trump diz que Maduro e a mulher foram detidos. Venezuela exige "prova de vida"

Autoridades venezuelanas declaram estado de exceção e denunciaram uma “gravíssima agressão militar”. Governo convocou os seus apoiantes a irem para as ruas.
EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Venezuela investiga potenciais baixas

Para além do que se vê nos vídeos, pouco se sabe sobre a situação no terreno na Venezuela. Quais foram os danos causados às infraestruturas militares atingidas? Quantas vítimas houve?

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, garantiu que o governo está a compilar informações sobre os mortos e feridos e alegou que os ataques atingiram áreas civis. O governante acrescentou que a Venezuela irá "resistir" à presença de tropas estrangeiras.

Do lado dos EUA, fontes oficiais garantiram ao New York Times não ter havido baixas americanas.

António José Seguro acompanha a situação “com muita preocupação”

O candidato presidencial António José Seguro disse acompanhar “com muita preocupação” a situação na Venezuela, país alvo de uma intervenção militar dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 500 mil portugueses.

“Eu estou a acompanhar desde muito cedo, com muita preocupação, o que está a acontecer na Venezuela. Nós temos cerca de meio milhão de portugueses a viver na Venezuela, e estou preocupado com essa situação”, disse este sábado durante uma ação de campanha no Mercado Municipal de Castelo Branco.

O candidato apoiado pelo PS disse, no entanto, aguardar “que as autoridades portuguesas se pronunciem sobre, verdadeiramente, o que é que aconteceu e qual é a posição que têm”.

Lusa

José Luís Carneiro pede salvaguarda dos portugueses e apela à ONU

O líder do PS apelou este sábado às Nações Unidas e autoridades internacionais para que salvaguardem o direito internacional na Venezuela, manifestando apoio ao Governo nas diligências que defendam a comunidade portuguesa e a cooperação europeia para travar o conflito.

“Quero manifestar, em primeiro lugar, a minha total solidariedade à comunidade portuguesa na Venezuela, que certamente está a viver momentos de grande apreensão quanto ao seu futuro imediato, à salvaguarda das pessoas, à salvaguarda dos seus bens”, disse José Luís Carneiro, em declarações à Lusa.

“Aquilo que transmiti ao senhor ministro [dos Negócios Estrangeiros] é que conta com o PS para apoiar todas as diligências que sejam necessárias para garantir a salvaguarda e a defesa da comunidade portuguesa, para garantir a defesa do direito internacional e a cooperação com os parceiros europeus para estancar o conflito”, referiu, dando conta que já tinha sido contactado pelo Governo.

Lusa

Líderes da oposição venezuelanos recusam comentar ataques dos EUA

A líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, bem como o antigo candidato presidencial da oposição Edmundo González Urrutia escusaram-se a comentar para já os ataques aéreos contra a Venezuela atribuídos aos Estados Unidos.

“Neste momento, não há uma declaração oficial sobre os factos relatados na Venezuela. Qualquer informação confirmada será divulgada oportunamente pelos canais oficiais”, afirmou o porta-voz oficial de ambos os opositores na rede social X.

Laureada com o Nobel da Paz no ano passado, Maria Corina dedicou o prémio ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo apoio à causa da oposição, e afirmou que a maior homenagem a Alfred Nobel, o magnata sueco criador da distinção, será garantir a “transição para a democracia” na Venezuela.

María Corina Machado classificou a postura dos Estados Unidos como um fator-chave no isolamento do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, frisando que “a posição firme” de Donald Trump e do Governo norte-americano “de desmantelar os cartéis de droga mudou completamente a dinâmica”.

Edmundo González Urrutia foi o candidato da oposição às eleições presidenciais de julho de 2024, na qual reclamou vitória com base nas atas eleitorais, mas as autoridades atribuíram um terceiro mandato a Nicolás Maduro.

Lusa

Ministério da Defesa da Venezuela destaca tropas para todo o país

O ministro da Defesa da Venezuela anunciou o envio imediato de forças militares para todo o país. Num discurso transmitido por vídeo, Vladimir Padrino López apelou a uma frente unida de resistência face à "pior agressão" de sempre contra a Venezuela, acrescentando que o país estava a seguir "as ordens de Maduro" para que todas as forças armadas fossem mobilizadas.

"Eles atacaram-nos, mas não nos vão subjugar", afirmou o ministro da Defesa.

Embaixada em Caracas pede aos portugueses para ficarem em casa

As autoridades portuguesas apelaram este sábado à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter “tranquila e em casa”, após ataques aéreos dos Estados Unidos.

“A embaixada de Portugal em Caracas e os consulados-gerais em Caracas e Valência apelam à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter tranquila e em casa, atendendo ao estado de emergência declarado pelas autoridades venezuelanas”, lê-se num comunicado à comunidade portuguesa residente na Venezuela.

Os consulados-gerais portugueses na capital venezuelana e em Valência disponibilizaram “canais destinados a situações urgentes", nomeadamente contactos telefónicos, correio eletrónico ou através da plataforma de mensagens Whatsapp, "reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência” dos cidadãos nacionais. (LUSA)

Vice-presidente da Venezuela exige prova de vida de Maduro e da mulher

Com o paradeiro do presidente Nicolás Maduro desconhecido e a confirmar-se a sua detenção, o poder fica nas mãos da vice-presidente, Delcy Rodríguez. Esta admitiu há pouco que o governo desconhece o paradeiro do presidente e da primeira-dama Cilia Flores. E acrescentou que Caracas exigiu "prova imediata de vida" para ambos.

Portugueses na Venezuela

Segundo os dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, há cerca de 80 mil cidadãos com morada no Cartão de Cidadão registada na Venezuela. Há cerca de 220 mil inscrições consulares, segundo dados de 2025. A comunidade portuguesa está já na segunda, terceira e quarta geração. A lei venezuelana prevê que todos os nascidos no país são venezuelanos.

Trump saúda uma "operação brilhante" em telefonema com o New York Times

Numa breve conversa telefónica com o New York Times, o presidente Trump comemorou o sucesso da missão para capturar Maduro. "Muito bom planeamento e muitos soldados excelentes e pessoas fantásticas", afirmou. "Na verdade, foi uma operação brilhante."

Questionado sobre se tinha pedido autorização ao Congresso para a operação ou quais seriam os próximos passos para a Venezuela, Trump disse que abordaria essas questões durante a sua conferência de imprensa em Mar-a-Lago durante a manhã.

Maduro foi detido pela Força Delta

Segundo a CBS, a detenção de Maduro e da mulher foi realizada pela Forca Delta do exército dos EUA. A Delta Force é uma unidade de contraterrorismo das forças armadas americanas e foi criada em 1977.

Quem é Nicolás Maduro?

Em 2013, Nicolas Maduro sucedeu a Hugo Chávez, seu mentor, por morte deste, à frente da Venezuela. O antigo motorista de autocarros e líder sindicalista já tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-presidente de Chávez.

A economia da Venezuela entrou em colapso sob Maduro, após anos de má gestão económica por parte de Chávez, incluindo controlos de preços e distribuições que esgotaram os fundos do Estado dependentes do petróleo. Quando os preços do petróleo caíram na década de 2010, as importações de alimentos e medicamentos tornaram-se inacessíveis. A impressão de dinheiro causou hiperinflação, tornando a moeda sem valor. A corrupção e as sanções internacionais aumentaram a pressão.

Maduro respondeu com repressão à insatisfação. Reprimiu brutalmente repetidos protestos em massa e foi acusado de fraude nas eleições de 2018 e 2024. Segundo a Sky News, mais de um quarto da população — cerca de 8 milhões de pessoas — emigrou.

Trump diz que EUA capturaram Maduro e a mulher

Presidente dos EUA garantiu que o presidente Venezuela Nicolás Maduro e a mulher foram detidos. "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolas Maduro, que foi capturado juntamente com a sua mulher e levado para fora do país. Esta operação foi realizada em conjunto com as autoridades policiais dos EUA. Mais detalhes a seguir. Haverá uma conferência de imprensa hoje às 11h, em Mar-a-Lago. Obrigado pela vossa atenção a este assunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escreveu na sua rede Truth Social.

Cilia Flores, a mulher de Maduro e primeira dama da Venezuela desde 2013, é também deputada e já foi presidente da Assembleia Nacional.

Os EUA ofereciam uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro, que acusam de liderar o Cartel de los Soles, que Washington classificou como organização terrorista.

Estados Unidos atacam Venezuela

Fortes explosões, com sons semelhantes a aeronaves a sobrevoar Caracas, ocorreram este sábado por volta das 02:00 (06:00 em Lisboa) na capital da Venezuela. O Governo de Nicolás Maduro denunciou uma “gravíssima agressão militar” após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou ataques a locais dentro da Venezuela, incluindo instalações militares, segundo informaram autoridades norte-americanas à CBS News.

“A Venezuela rejeita, repudia e denuncia [...] a gravíssima agressão militar perpetrada pelos [...] Estados Unidos contra o território e a população venezuelanos, em localidades civis e militares de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, nos arredores de Caracas”, refere um comunicado do Governo.

O Governo da Venezuela, na declaração, convocou os seus apoiantes a irem para as ruas. “Povo às ruas!”, refere-se na declaração. “O Governo Bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país a ativarem planos de mobilização e a repudiarem este ataque imperialista”, acrescenta.

“O único objetivo deste ataque é assumir o controlo dos recursos estratégicos da Venezuela, em particular o petróleo e os minerais”, afirmou o governo venezuelano. Caracas anunciou também que irá denunciar nas Nações Unidas a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos no país.

A declaração acrescenta que Maduro ordenou “a implementação de todos os planos de defesa nacional” e declarou “estado de perturbação externa”, um plano de emergência que lhe dá o poder de suspender os direitos das pessoas e expandir o papel das forças armadas.

EPA/MIGUEL GUTIERREZ

As explosões acontecem depois de o presidente Donald Trump, que enviou um destacamento militar sem precedentes para as águas das Caraíbas, colocar a hipótese de ataques terrestres contra a Venezuela e afirmar que os dias do homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, estavam contados.

O presidente dos Estados Unidos ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

Uma das primeiras reações na região foi a do presidente da Colômbia. No X, Gustavo Petro escreveu: "O Governo da República da Colômbia observa com profunda preocupação os relatos de explosões e atividade aérea pouco usual registados nas últimas horas na República Bolivariana da Venezuela, assim como a consequente escalada de tensão na região".

O DN sabe que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português está a acompanhar a situação ao minuto, através da embaixada em Caracas, e em articulação com os homólogos europeus. O governo está também em articulação com Belém.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa "está a acompanhar a situação na Venezuela em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros", Paulo Rangel, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República na Internet.

A tensão entre Caracas e Washington aumentou depois de Trump ter anunciado a proibição da entrada e saída de todos os petroleiros sancionados da Venezuela e a apreensão de dois navios que transportavam crude venezuelano nas últimas semanas.

Donald Trump também afirmou na segunda-feira que os Estados Unidos destruíram uma área de atracagem utilizada por navios acusados de envolvimento com o tráfico de droga na Venezuela.

