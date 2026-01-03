Força Delta, a unidade de elite que capturou Maduro, Saddam e Noriega

No cinema, são protagonistas de filmes como Força Delta, com Chuck Norris, ou Black Hawk Down (Cercados, em português), de Ridley Scott. Mas a verdade é que pouco sabemos sobre a Delta Force, essa força de operações especiais do exército dos Estados Unidos que este sábado, 3 de janeiro, está nas notícias por ter sido ela, como avançou a CBS, a capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A mesma unidade de elite de contraterrorismo que há exatamente 35 anos também esteve na captura do presidente Manuel Noriega, após a invasão do Panamá ordenada pelo presidente George H. W. Bush contra outro presidente suspeito de narcotráfico. Especializada em contraterrorismo, resgate de reféns, ações diretas e de reconhecimento, muitas vezes contra alvos de "alto valor", a Força Delta foi criada oficialmente em 1977 depois de vários incidentes terroristas terem levado os EUA a optar por desenvolver uma unidade de contraterrorismo a tempo inteiro. Com sede em Fort Bragg, na Carolina do Norte, a Delta Force opera sob o Comando de Operações Especiais do Exército dos EUA e responde ao Comando Conjunto de Operações Especiais (JSOC). Apesar de a maior parte das suas missões serem confidenciais, ao longo dos anos algumas acabaram por se tornar de conhecimento público. Uma das primeiras terá sido uma tentativa de resgatar, em abril de 1980, a meia centena de reféns da embaixada dos EUA em Teerão onde se encontravam desde novembro de 1979. Não correu bem. Falhas em dois dos helicópteros obrigaram a cancelar a operação. E os reféns só seriam libertados em janeiro de 1981, minutos apenas após a tomada de posse do presidente Ronald Reagan.Outra das operações em que a Delta Force esteve envolvida foi a invasão do Panamá em dezembro de 1989. Foram os operacionais desta unidade, em parceria com os Navy SEAL, quem capturou o presidente Noriega, refugiado na Nunciatura Apostólica..Está Trump a querer fazer de Maduro o próximo Noriega?. Ao longo dos tempos, foram muitas outras as operações nas quais a Força Delta esteve envolvida, desde a Somália ao Iraque (onde em 2003 estiveram na captura de Saddam Hussein), do Afeganistão ao ataque ao complexo na região de Idlib, na Síria, onde estava refugiado o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Este acabou por se fazer explodir, antes de ser capturado. A Força Delta é constituída na sua maioria por antigos Rangers, mas o recrutamento está aberto a todo o Exército dos EUA. Cerca de 70% dos operadores Delta são provenientes do 75.º Regimento de Rangers, seja diretamente, seja após uma passagem pelas Forças Especiais. A acreditar em anúncios de recrutamento publicados nos jornais nos anos 1990, os candidatos devem ser voluntários, estar no serviço ativo, ser do sexo masculino, ter cidadania americana, ter no mínimo 22 anos, estar apto médica e fisicamente e ter a patente de sargento a sargento de primeira classe para suboficiais e capitão ou major com 12 meses de comando satisfatório para oficiais.