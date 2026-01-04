Uma “tigresa”, “fã de moda” nascida numa ilustre família de esquerda. Quem é Delcy Rodríguez?

Num estalar de dedos, Delcy Rodríguez passou aos olhos internacionais de quase desconhecida vice-presidente de Nicolás Maduro a figura central da crise na Venezuela nas próximas horas, dias ou anos. Mas quem é afinal a mulher que o Supremo venezuelano apontou como líder do país sul-americano?Nascida há 56 anos, a 18 de maio de 1969, em Caracas, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, advogada especializada em direito do trabalho, formada na Universidade Central da Venezuela, com, segundo a própria, pós-graduações em Paris e Londres, professora universitária e ex-líder de uma associação de juristas, entrou na política em 2003, com cargos técnicos ligados ao ministério de Minas e Energia. Ou então entrou muito antes, não fosse filha de Jorge Antonio Rodríguez, o fundador do partido marxista venezuelano Liga Socialista morto aos 34 anos, na prisão, em 1976, e irmã mais nova de Jorge Rodríguez, 60 anos, atual presidente da Assembleia Nacional local, ex-presidente da Câmara de Caracas e um dos principais fiadores do regime de Chávez e Maduro.De então para cá, Delcy foi ministra do Petróleo e das Finanças, cargos que acumula com a vice-presidência, da Comunicação e da Informação, dos Assuntos Presidenciais, dos Assuntos Europeus e dos Negócios Estrangeiros, quando, atingida por sanções da União Europeia, após viagem a Espanha não precisou sair do avião para receber o ministro do Turismo local, José Ábalos, e vender 104 barras de ouro num caso conhecido no país vizinho como “delcygate” e descrito na revista brasileira Veja. Com “gosto pela moda”, como sublinha o site da France 24, tendo em conta os óculos, malas de marcas Chanel e Dolce & Gabbana e penteados da moda que não passam despercebidos à imprensa, Delcy não é casada nem tem filhos mas foi namorada do popular ator Fernando Carrillo desde meados dos anos 90 até 2007. Nos últimos tempos mantém relação com Yussuf Abou Nassif Smaili, 36 anos, descrito na imprensa como dono de um impérío na área da construção, turismo e importação ao lado dos irmãos.À tigre - ou tigresa - cabe agora um papel central no futuro de curto, médio ou longo prazo da Venezuela.."O problema é que isto é uma cúpula, não é só chegar e tirar Maduro".Maduro filmado no centro de detenção em Nova Iorque. Supremo da Venezuela aponta Delcy Rodríguez como líder