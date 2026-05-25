Sviatlana Tsikhanouskaya visitou o Muro da Memória, em Kiev, com o líder da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha.
Sviatlana Tsikhanouskaya visitou o Muro da Memória, em Kiev, com o líder da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha. FOTO: Sviatlana Tsikhanouskaya/X
Internacional

Europa pressiona Bielorrússia para evitar que se envolva mais na guerra

Líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, alertou que a retórica de Lukashenko está a mudar para um discurso que indicia uma preparação para o conflito.
Ana Meireles
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