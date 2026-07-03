EUA alegam que a Rússia pretende atacar a Polónia para testar a NATO

Os EUA terão alertado Varsóvia de que a Rússia planeia uma "provocação" armada contra a Polónia para testar a determinação da NATO, adiantando que este ataque poderia poderia envolver mísseis ou drones que visassem as infraestruturas vitais do país, ou a incursão de soldados russos em território da Aliança, noticiou esta sexta-feira, 3 de julho, o jornal britânico The Telegraph. Citando declarações de fontes próximas do presidente Karol Nawrocki ao site de notícias polaco Onet, o jornal refere que este potencial ataque russo, que poderia ocorrer nos próximos meses, teria como objetivo provocar tensões entre os aliados da Ucrânia e pressioná-los a suspender a sua ajuda militar e financeira a Kiev. De recordar que os serviços de segurança polacos já admitiram que é possível um ataque convencional russo contra a Polónia, com Moscovo a alegar depois que, por exemplo, uma pequena incursão terrestre tinha sido um acidente devido a uma falha no GPS.As mesmas fontes próximas de Nawrocki disseram ainda ao Onet que a Rússia poderia esperar que a Polónia fosse forçada pelos EUA a negociar, em vez de reagir com força e abrir fogo contra os soldados russos, com Vladimir Putin a ver um cenário de retirada russa no âmbito dessas negociações como uma vitória, já que iriam impôr o fim do apoio ocidental à Ucrânia como uma possível condição para retirarem os seus soldados do país.Esta notícia surge numa época de tensão diplomática entre Varsóvia e Kiev desencadeada depois de Volodymyr Zelensky ter dado luz verde no final de maio à atribuição do nome do Exército Insurgente Ucraniano (UPA) - grupo que lutou pela independência da Ucrânia durante e após a Segunda Guerra Mundial, mas que na Polónia é visto como assassino de dezenas de milhares polacos - a uma unidade das forças especiais ucranianas.Esta sexta-feira, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco anunciou que o líder da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha, deverá reunir-se ainda hoje em Varsóvia com o seu homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, para discutir as relações entre os dois países. .Zelensky falha reunião sobre Kiev no meio de tensões com a Polónia.Crise diplomática entre Kiev e Varsóvia conhece novo episódio .Polónia acusa Rússia de ciberataque para provocar apagão no país