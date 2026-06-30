Volodymyr Zelensky e Donald Tusk à margem de uma reunião do Conselho Europeu em junho de 2024.
Volodymyr Zelensky e Donald Tusk à margem de uma reunião do Conselho Europeu em junho de 2024.FOTO: Dario Pignatelli / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Crise diplomática entre Kiev e Varsóvia conhece novo episódio

Polónia suspendeu a entrega de caças MiG à Ucrânia, alegando que o país vizinho não cumpriu a sua parte do acordo, que envolvia a partilha de tecnologia militar.
Ana Meireles
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