Crise diplomática entre Kiev e Varsóvia conhece novo episódio

A Polónia decidiu não transferir os seus restantes caças MiG-29 da era soviética para a Ucrânia, alegando que Kiev não cumpriu a proposta de troca destas aeronaves por tecnologia ucraniana de drones. Uma decisão que surge no meio de uma crise diplomática entre os dois países desencadeada depois de Volodymyr Zelensky ter dado luz verde no final de maio à atribuição do nome do Exército Insurgente Ucraniano (UPA) - grupo que lutou pela independência da Ucrânia durante e após a Segunda Guerra Mundial, mas que na Polónia é visto como assassino de dezenas de milhares polacos - a uma unidade das forças especiais ucranianas.“Propus o que considero ter sido uma abordagem muito justa, baseada na parceria: MiGs em troca de drones”, afirmou o ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, numa entrevista à Polsat News. “Os ucranianos aceitaram inicialmente, mas não concretizaram a medida; portanto, não há MiGs para a Ucrânia porque não há drones, ou capacidades relacionadas com drones, para a Polónia.”Varsóvia havia confirmado em janeiro a transferência de até nove caças MiG-29 para a Ucrânia, no âmbito do processo de substituição destas aeronaves soviéticas por caças F-16 e F-35 norte-americanos. De recordar que a Polónia transferiu 14 MiG-29 para a Ucrânia na primavera de 2023, tendo sido o primeiro país a fornecer aviões de combate a Kiev após a invasão russa.No entanto, em meados de junho, o governo polaco já havia alertado que esta nova transferência de caças MiG estava com atrasos porque as negociações sobre a transferência de tecnologia militar ucraniana relativa aos drones para a Polónia continuavam sem solução à vista. “Eles são realmente muito bons nisso. Concordaram em fazê-lo, mas depois recuaram nesses acordos”, referiu ainda Kosiniak-Kamysz na mesma entrevista.Dinheiro europeu para dronesA Comissão Europeia iniciou esta terça-feira, 30 de junho, o desembolso de 3,9 mil milhões de euros, referente ao primeiro pagamento da parcela inicial de cerca de 6 mil milhões de euros destinada à aquisição de drones pela Ucrânia. Um pagamento que surge dias depois da transferência para Kiev de uma primeira tranche de 3,2 mil milhões de euros do empréstimo europeu de 90 mil milhões - esta primeira transferência tinha sido anunciada pela líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, na cidade polaca de Gdansk, durante a edição deste ano da Conferência de Recuperação da Ucrânia, à qual Volodymyr Zelensky faltou devido às tensões entre Kiev e Varsóvia, tendo enviado no seu lugar a primeira-ministra Yulia Svyrydenko.“O engenho da Ucrânia está no cerne do seu sucesso em resistir à invasão em grande escala da Rússia. Um engenho que queremos apoiar. Hoje [ontem], estamos a libertar uma primeira parcela de 3,9 mil milhões de euros para tecnologia avançada de drones, a fim de reforçar a defesa da Ucrânia”, afirmou ontem von der Leyen. “E outros recursos virão. Estes investimentos ajudarão a Ucrânia a proteger os seus cidadãos, a defender a sua soberania e a reforçar a segurança da Europa”.Bruxelas adiantou ontem ainda que serão realizados nos próximos dias pagamentos adicionais, até que a primeira parcela referente aos drones esteja totalmente liquidada, seguindo os pedidos de pagamento feitos pela Ucrânia..UE entrega primeira tranche de empréstimo a Kiev em reunião sem a presença de Zelensky.Zelensky falha reunião sobre Kiev no meio de tensões com a Polónia