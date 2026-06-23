Volodymyr Zelensky e Donald Tusk à margem de uma reunião do Conselho Europeu em junho de 2024.
Volodymyr Zelensky e Donald Tusk à margem de uma reunião do Conselho Europeu em junho de 2024.Dario Pignatelli / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Zelensky falha reunião sobre Kiev no meio de tensões com a Polónia

Nawrocki retirou condecoração a Zelensky, depois de Kiev ter batizado unidade militar em homenagem a grupo responsável pela morte de milhares de polacos.
Ana Meireles
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