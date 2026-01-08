Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O filho do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Júnior, numa visita privada à Gronelândia.
O filho do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Júnior, numa visita privada à Gronelândia.FOTO: EMIL STACH/EPA
Estados Unidos ponderam oferecer até 100 mil dólares aos habitantes da Gronelândia para anexar ilha

Essa ideia é apenas uma das opções em cima da mesa para a administração Trump, que também considera acordos diplomáticos e até a possibilidade de intervenção militar.
David Pereira
O governo norte-americano está a considerar oferecer pagamentos diretos aos habitantes da Gronelândia como parte de um plano para incentivar a ilha a separar-se da Dinamarca e a tornar-se território dos Estados Unidos, avança esta quinta-feira, 8 de janeiro, a Reuters.

Segundo fontes da agência de notícias, os valores discutidos variam entre os 10 mil e os 100 mil dólares (entre cerca de 8500 e 85 mil euros, aproximadamente) por pessoa.

A proposta é vista como uma forma de "comprar" a ilha, que tem cerca de 57 mil habitantes, face à intransigência da Gronelândia e da Dinamarca em negociar o território.

Essa ideia é apenas uma das opções em cima da mesa para a administração Trump, que também está a avaliar a possibilidade de intervenção militar, embora prefira alternativas diplomáticas como a aquisição da ilha ou acordos estratégicos.

Uma das hipóteses em análise é o Compacto de Livre Associação (COFA), já utilizado com países do Pacífico, que prevê assistência militar e serviços em troca de liberdade para as bases americanas e incentivos comerciais. Porém, a implementação desse modelo exigiria a saída da Gronelândia da jurisdição da Dinamarca.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, apelou nas redes sociais ao fim das "fantasias sobre a anexação”, depois de Donald Trump ter afirmado que os Estados Unidos necessitam de adquirir a ilha.

Também os governos principais têm sublinhado que “só a Gronelândia e a Dinamarca podem decidir sobre este assunto”.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, referiu esta quarta-feira que Trump e os seus conselheiros de segurança estão a estudar “como seria uma potencial compra” da ilha, enquanto o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acrescentou que se vai reunir em breve com o homólogo dinamarquês em Washington para discutir o tema.

