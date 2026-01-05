Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUAFOTO: EPA/JIM LO SCALZO
"Basta!" Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre a anexação do território pelos EUA

O primeiro-ministro Jens-Frederik Nielsen admite, no entanto, estar aberto ao diálogo, mas "através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, disse esta segunda-feira, 5 de janeiro, que chegou a altura de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, parar com as pressões sobre a anexação da região autónoma dinamarquesa no Ártico.

"Basta! (...) Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional", escreveu o líder da Gronelândia nas redes sociais. 

Em entrevista no domingo à revista The Atlantic, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” por causa da Gronelândia.

A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia, cobiçada pelo presidente norte-americano pelos recursos minerais e a localização estratégica.

"Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional", reiterou o presidente norte-americano.

