Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A dinamarquesa Mette Frederiksen é uma das subscritoras da carta de apoio à Gronelândia.
A dinamarquesa Mette Frederiksen é uma das subscritoras da carta de apoio à Gronelândia. EPA / YOAN VALAT / POOL
Internacional

Europa (e Canadá) responde às novas ameaças dos EUA afirmando que “a Gronelândia pertence ao seu povo”

Carta de sete líderes europeus, apoiada pelo Canadá e países nórdicos, defende direito à soberania. Adjunto de Trump questiona controlo da Dinamarca sobre a ilha.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Estados Unidos
Europa
Dinamarca
Gronelândia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt