"Gronelândia pertence ao seu povo." Líderes europeus apoiam Dinamarca após novas ameaças de Trump

Na defesa da "soberania" e da "integridade territorial", vários líderes europeus declararam esta terça-feira, 6 de janeiro, o apoio à Dinamarca perante as ameaças do presidente norte-americano, que renovou o interesse dos EUA na ilha do Ártico, após a ação militar que levou à captura de Nicolás Maduro, o agora líder deposto da Venezuela. "A Gronelândia pertence ao seu povo. Cabe à Dinamarca e à Gronelândia, e somente a elas, decidir sobre assuntos que dizem respeito à Dinamarca e à Gronelândia", lê-se no comunicado assinado pela primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, pelo presidente francês Emmanuel Macron, pelo chanceler alemão Friedrich Merz, e pelos chefes de Governo de Itália, Giorgia Meloni, do Reino Unido, Keir Starmer, de Espanha, Pedro Sánchez, e da Polónia, Donald Tusk. Os sete líderes europeus consideram que a "segurança no Ártico continua a ser uma prioridade fundamental para a Europa e é essencial para a segurança internacional e transatlântica". A "NATO deixou claro" que o "Ártico é uma prioridade" e os aliados europeus estão a intensificar os seus esforços na região, referem no documento. "Nós e muitos outros aliados aumentamos a nossa presença, atividades e investimentos para manter o Ártico seguro e dissuadir adversários", enumeram.Os sete países membros da Aliança Atlântica recordam que "o Reino da Dinamarca - incluindo a Gronelândia - faz parte da NATO".Defendem que a segurança da região deve ser alcançada de forma coletiva, "em conjunto com os aliados na NATO, incluindo os Estados Unidos", tendo como base a defesa dos princípios da Carta das Nações Unidas, que inclui a "soberania, a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras". "Estes são princípios universais e não deixaremos de os defender", asseguram. Os sete líderes europeus destacam ainda que os "Estados Unidos são um parceiro essencial", não só como aliado da NATO, mas também "através do acordo de defesa entre o Reino da Dinamarca e os EUA de 1951"..Esta declaração de apoio ao território autónomo da Dinamarca surge na sequência das declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, que voltou a afirmar que os EUA precisam da Gronelândia "do ponto de vista da segurança nacional". O interesse na ilha do Ártico foi reafirmado por Donald Trump, após a ação militar em Caracas, no passado sábado, que levou à captura do líder, agora deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, juntamente com a sua mulher, Cilia Flores. Na segunda-feira, (5 de janeiro), o chefe de gabinete adjunto da Casa Branca, Stephen Miller, reforçou a posição de Trump ao reiterar que a Gronelândia deve fazer parte dos Estados Unidos.“O presidente [dos EUA] tem vindo a deixar claro, há meses, que os Estados Unidos devem ser a nação que tem a Gronelândia como parte do seu sistema de segurança geral”, disse Miller à CNN.No mesmo dia, o primeiro-ministro da Gronelândia reagiu ao afirmar que é a altura de Donald Trump parar com as pressões e insinuações sobre juma possível anexação do território autónomo da Dinamarca. "Basta! (...) Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional", afirmou Jens-Frederik Nielsen, na sequência das afirmações do presidente norte-americano. Também a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” por causa da Gronelândia.Mette Frederiksen disse mesmo, na segunda-feira, que as ameaças de Trump são para serem levadas a sério."Penso que o presidente norte-americano deve ser levado a sério quando diz que quer a Gronelândia, Mas também quero deixar claro que se os EUA decidirem atacar militarmente um país da NATO, então tudo acaba. Isto é, inclusive a nossa NATO, e, portanto, a segurança que nos tem sido proporcionada desde o fim da Segunda Guerra Mundial", declarou Frederiksen. Para a noite desta terça-feira está agendada uma reunião de emergência da Comissão de Política Externa do parlamento dinamarquês, com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros e o ministro da Defesa. Vai ser abordada a relação do país com os EUA, tendo em conta as últimas declarações do presidente norte-americano sobre a Gronelândia, uma ilha no Ártico, com uma população de 57.000 habitantes, que, além de uma localização estratégica, possui significativos recursos minerais. .Cuba, Colômbia, México e Gronelândia. Os outros países na mira de Trump."Basta!" Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre a anexação do território pelos EUA.Trump deixa avisos à presidente interina venezuelana e não esquece Gronelândia: "Precisamos dela, sem dúvida"