Rússia envia submarino para escoltar petroleiro sob ameaça dos EUA, após ser impedido de entrar na Venezuela

Acompanhe as consequências da entrada dos EUA na Venezuela para deter Maduro. Uma ação que está a ter impacto em todo o mundo, numa altura em que a ameaça de Trump se estende a outros territórios.
A Federação Russa enviou um submarino e outros meios para fazerem a escolta a um petroleiro que os Estados Unidos tentaram apreender junto à Venezuela em meados de dezembro e que se encontra agora nas águas territoriais islandesas.

Segundo a imprensa norte-americana, o navio em causa é o “Bella 1” e tem estado a tentar furar o bloqueio naval das forças norte-americanas no mar das Caraíbas.

O petroleiro, que não terá carga nos seus tanques, não conseguiu atracar na Venezuela para ser carregado e foi perseguido pela Guarda Costeira dos EUA, que alegam tratar-se de um dos navios da chamada “frota fantasma” com o objetivo de distribuir petróleo russo por vários países, numa espécie de mercado negro.

A tripulação do “Bella 1” repeliu uma tentativa de abordagem das forças norte-americanas, em dezembro, e navegou para o oceano Atlântico. Entretanto, foi pintada uma bandeira russa no costado (parte lateral do casco) do navio, rebatizado “Marinera”.

O Wall Street Journal consultou especialistas que relataram que a Rússia está a permitir o registo de navios sem inspeção ou outras formalidades para assim poderem transportar o seu petróleo, considerado ilícito, e obter benefícios económicos.

Moscovo já pediu a Washington o fim da perseguição àquele navio, segundo três outras fontes norte-americanas citadas, e o ministério dos Negócios Estrangeiros do regime liderado por Vladimir Putin declarou estar a acompanhara a situação com preocupação.

A Rússia reafirma "solidariedade inabalável" para com o povo e o governo da Venezuela

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia emitiu um comunicado a saudar os esforços das autoridades da Venezuela para "proteger a soberania do Estado e os interesses nacionais". 

"Reafirmamos a inabalável solidariedade da Rússia com o povo e o governo da Venezuela. Desejamos sucesso à presidente interina, Delcy Rodríguez, no cumprimento dos desafios que a República Bolivariana enfrenta", pode ler-se no comunicado.

A diplomacia do Kremlin expressa ainda a "disposição em continuar a fornecer o apoio necessário à Venezuela", que diz tratar-se de "um país amigo". 

"Defendemos que a Venezuela tem de ter garantido o direito de determinar seu próprio destino, sem qualquer tipo de interferência destrutiva do exterior", sublinhou ainda o comunicado, que apela à "desescalada da situação atual" e ao uso da diplomacia para resolver os problemas naquele país.

E se Trump usar o dinheiro do petróleo da Venezuela para comprar a Groenlândia?

O enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, comentou a intervenção dos EUA na Venezuela através de uma publicação na rede social X, onde ironiza sobre os planos de Trump em comprar a Groenlândia.

"Comprar a Groenlândia com petróleo da Venezuela? Fusões e aquisições geopolíticas inovadoras", escreve Dmitriev.

Maduro e a mulher ficaram feridos durante a captura pelos EUA

O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, ficaram feridos na altura em que tentavam escapar das forças norte-americanas que os capturaram no sábado, noticiou a hoje a CNN.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela tendo capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro, 63 anos e a mulher, de 68 anos, e anunciaram que vão governar o país até se concluir o processo que classificaram como transição de poder.

Segundo a cadeia de televisão norte-americana CNN, vários funcionários da Administração de Donald Trump realizaram uma reunião com congressistas, informando-os sobre a "captura" do casal presidencial e dos ferimentos que possam ter sofrido durante a operação.

Cilia Flores terá ficado ferida ao bater com a cabeça enquanto fugia ao lado do marido.

Maduro e Flores correram e tentaram esconder-se atrás de uma pesada porta de aço dentro da residência onde se encontravam, em Caracas.

 Segundo as mesmas fontes, os militares dos Estados Unidos envolvidos na captura (Delta Force) prestaram os primeiros socorros no exterior do complexo presidencial.

Depois da operação, Maduro e a mulher foram transportados para Nova Iorque, Estados Unidos, tendo comparecido em tribunal na segunda-feira.

Na altura o advogado de defesa disse ao juiz que a mulher do Maduro sofreu ferimentos significativos.

O mesmo advogado solicitou um exame físico completo porque, disse, "acredita-se" que Cilia Flores sofreu uma fratura ou uma contusão grave nas costelas.

Flores cambaleou e baixou a cabeça em alguns momentos durante a audiência, e Maduro teve dificuldade em sentar-se e ficar de pé, de acordo com os repórteres presentes.

Os esboços realizados pelos ilustradores presentes no tribunal e que registaram a audiência mostraram Flores com ligaduras na cabeça.

As autoridades governamentais que informaram os deputados descreveram o ferimento na cabeça de Flores como ligeiro, disseram fontes não identificadas à CNN.

Alguns membros da Força Delta também ficaram feridos durante a operação em Caracas, na sequência de um tiroteio com uma força de reação rápida cubana posicionada perto do complexo presidencial venezuelano.

Os soldados norte-americanos foram atingidos por balas e estilhaços e espera-se que recuperem completamente, reiteraram as autoridades.

Maduro e a mulher permanecem detidos em Nova Iorque onde foram acusados de tráfico de droga tendo-se declarado inocentes.

Trump discute como ficar com a Gronelândia. Casa Branca diz que opção militar está "em cima da mesa"

China acusa EUA de intimidação após alegada exigência a Caracas para romper com Pequim

O Governo chinês considerou hoje como um ato de intimidação a alegada exigência dos Estados Unidos à Venezuela para que esta rompa relações económicas com Pequim como condição para explorar e comercializar o seu petróleo.

Questionada em conferência de imprensa sobre a informação avançada pela cadeia de televisão norte‑americana ABC News, Mao Ning declarou que a Venezuela “é um país soberano e goza de plena e permanente soberania sobre os seus recursos naturais e todas as atividades económicas no seu território”.

Segundo a ABC News, a Administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, terá exigido à presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, o fim dos laços com China, Rússia, Irão e Cuba como pré‑condição para reiniciar a produção e venda de crude.

Mao qualificou a alegada pressão como “uso descarado da força” e afirmou que a tentativa de condicionar o acesso aos recursos energéticos venezuelanos a uma lógica de “Estados Unidos primeiro” constitui um “caso típico de intimidação” que “viola gravemente o direito internacional, infringe seriamente a soberania da Venezuela” e “prejudica os direitos do povo venezuelano”.

A porta‑voz sublinhou ainda que os “direitos e interesses legítimos” da China e de outros países com relações económicas com a Venezuela “devem ser protegidos”.

Mao reiterou que Pequim defende a cooperação económica entre Estados soberanos e destacou que a China “sempre desenvolveu intercâmbios e cooperação com outros países com base no respeito mútuo, igualdade e benefício recíproco”.

As declarações ocorrem num contexto de crescente tensão internacional após a captura, no sábado, do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças dos EUA e no meio de um intenso debate diplomático sobre a legalidade do uso da força e o controlo dos recursos energéticos da Venezuela.

Trump exige que Caracas corte relações com China, Rússia, Irão e Cuba

 A Administração de Donald Trump informou a líder interina da Venezuela que o país deve cortar relações com China, Rússia, Irão e Cuba como condição para poder explorar e vender o seu petróleo, noticiou hoje a ABC.

Segundo a cadeia televisiva, a Casa Branca quer que a Venezuela corte relações com esses países antes de permitir que volte a exportar o seu crude, numa exigência que visa favorecer exclusivamente Washington nas vendas de petróleo pesado.

O secretário de Estado norte‑americano, Marco Rubio, terá dito em sessões privadas com legisladores que os Estados Unidos acreditam poder pressionar Caracas porque os seus tanques de armazenamento de petróleo estão cheios e advertiu que a Venezuela poderia entrar em insolvência financeira em poucas semanas se não conseguir vender as suas reservas.

O senador Roger Wicker confirmou em entrevista à ABC que o plano se baseia no controlo das exportações de petróleo venezuelano e afirmou que não faz parte da intenção dos EUA o envio de tropas norte‑americanas.

Vão os militares venezuelanos seguir fiéis ao regime?

EUA agradecem ao Equador por apoiar “combate contra narcoterrorismo”

O Governo dos Estados Unidos agradeceu na terça-feira ao Equador por colaborar no "combate contra o narcoterrorismo", durante uma conversa por telefone entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o presidente equatoriano, Daniel Noboa.

Rubio agradeceu a Noboa por comprometer-se em manter a segurança regional, de acordo com um comunicado emitido pelo Departamento de Estado norte-americano.

O responsável forneceu detalhes sobre a operação militar em Caracas, que resultou na captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da mulher, Cilia Flores, que foram levados para território norte-americano, onde estão a ser julgados por um tribunal federal em Nova Iorque.

O Equador junta-se à Argentina, ambos com governos de direita, como aliados dos Estados Unidos, que têm sido publicamente destacados após a captura do líder venezuelano, que suscitou múltiplas críticas da comunidade internacional.

Ao contrário da Argentina e do Equador, outras nações da região, como México, Colômbia, Brasil, Uruguai e Chile, rejeitaram publicamente a ação militar unilateral liderada pelos Estados Unidos em Caracas, considerando-a uma ameaça à soberania e à democracia regional.

Jornal do Partido Comunista chinês adverte para “grave erosão” da ordem internacional

Um editorial de um jornal do Partido Comunista Chinês advertiu hoje que a operação militar dos Estados Unidos, que resultou na captura do presidente venezuelano, representa uma grave erosão da ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.

O Global Times denuncia a “subversão dos princípios fundamentais do direito internacional”, incluindo a igualdade soberana, a não-ingerência nos assuntos internos dos Estados e a proibição do uso da força, ao permitir que “certos países decidam unilateralmente quem é culpado, quem deve ser punido e de que forma”.

“Se tais práticas forem toleradas, o direito internacional será reduzido a uma ferramenta aplicada seletivamente, e o mecanismo coletivo de segurança estabelecido pela Carta das Nações Unidas será esvaziado”, lê-se no editorial.

O jornal sublinha que a detenção e transferência de um chefe de Estado em funções, sem mandado claro das Nações Unidas, não é apenas uma violação da soberania de um país, mas um ataque direto à previsibilidade e à autoridade do direito internacional.

“O que está em causa não é apenas a segurança da Venezuela, mas o futuro da ordem jurídica internacional”, escreve o jornal em língua inglesa, recordando que vários representantes expressaram preocupações semelhantes numa reunião do Conselho de Segurança da ONU.

O Global Times considera que a imposição da força sobre as regras multilaterais representa um retorno ao “estado de natureza” hobbesiano, onde os fortes ditam as regras.

“A esmagadora maioria dos países não deseja regressar a uma selva internacional regida pela lei do mais forte”, afirma.

A publicação também critica o que classifica como “narrativas fabricadas” por Washington para justificar a operação, afirmando que substituir normas jurídicas por julgamentos políticos arbitrários apenas gera instabilidade global e enfraquece o sistema multilateral.

Delcy Rodríguez nomeia especialista em economia como vice-presidente

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nomeou na terça-feira um ex-diretor do banco central venezuelano como vice-presidente responsável pela economia, cargo que constitui uma prioridade para a administração.

Trata-se da primeira mudança anunciada por Delcy Rodríguez desde que assumiu o cargo, após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Além do cargo de vice-presidente, que a colocava em primeiro lugar na linha de sucessão, Rodriguez também era a principal chefe da economia, além de ministra dos Hidrocarbonetos.

Calixto Ortega Sanchez foi presidente do banco central da Venezuela entre 2018 e 2025 e, anteriormente, trabalhou na indústria petrolífera.

"Para o encerramento de 2026, esperamos consolidar os números de 2025 e continuamos a progredir", afirmou Rodriguez na televisão pública, citando a estimativa de crescimento de 6,5% da Comissão Económica para a América Latina (CEPAL) para 2025.

O cenário económico venezuelano é complexo, com uma desvalorização da moeda local de quase 500%, o que alimenta os receios de hiperinflação.

Os especialistas mostraram-se mais otimistas para 2026, com uma economista pragmática como Delcy Rodríguez à frente do Governo.

Vice-presidente desde 2018, Rodríguez contribuiu para tirar o país de uma profunda crise económica, flexibilizando o controlo cambial e permitindo a 'dolarização' da economia.

Delcy Rodríguez assume o poder sob o olhar inquisitivo do Presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou que a responsável "pagaria mais caro do que Maduro" se não fizesse "o que é necessário".

Rodríguez defendeu uma relação equilibrada e com base no respeito, garantindo que "nenhum agente externo governa a Venezuela".

Especialistas estimam que a nova administração poderá levar a um abrandamento do embargo em vigor desde 2019.

María Corina Machado luta para não se tornar numa vítima colateral da queda de Maduro
