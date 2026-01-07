Rússia envia submarino para escoltar petroleiro sob ameaça dos EUA, após ser impedido de entrar na Venezuela

A Federação Russa enviou um submarino e outros meios para fazerem a escolta a um petroleiro que os Estados Unidos tentaram apreender junto à Venezuela em meados de dezembro e que se encontra agora nas águas territoriais islandesas.Segundo a imprensa norte-americana, o navio em causa é o “Bella 1” e tem estado a tentar furar o bloqueio naval das forças norte-americanas no mar das Caraíbas.O petroleiro, que não terá carga nos seus tanques, não conseguiu atracar na Venezuela para ser carregado e foi perseguido pela Guarda Costeira dos EUA, que alegam tratar-se de um dos navios da chamada “frota fantasma” com o objetivo de distribuir petróleo russo por vários países, numa espécie de mercado negro.A tripulação do “Bella 1” repeliu uma tentativa de abordagem das forças norte-americanas, em dezembro, e navegou para o oceano Atlântico. Entretanto, foi pintada uma bandeira russa no costado (parte lateral do casco) do navio, rebatizado “Marinera”.O Wall Street Journal consultou especialistas que relataram que a Rússia está a permitir o registo de navios sem inspeção ou outras formalidades para assim poderem transportar o seu petróleo, considerado ilícito, e obter benefícios económicos.Moscovo já pediu a Washington o fim da perseguição àquele navio, segundo três outras fontes norte-americanas citadas, e o ministério dos Negócios Estrangeiros do regime liderado por Vladimir Putin declarou estar a acompanhara a situação com preocupação.Lusa