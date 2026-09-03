Embaixador russo em Portugal rejeita acusações de ataque falhado na Alemanha após ser convocado pelo MNE

O embaixador russo em Lisboa rejeitou esta quinta-feira, 3 de setembro, as acusações dirigidas a Moscovo na sequência da tentativa de ataque em Leipzig, na Alemanha, após ter sido convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

“O chefe da missão diplomática rejeitou as acusações dirigidas às estruturas estatais russas sobre ataques híbridos e salientou que não tinham sido apresentadas quaisquer provas do seu envolvimento no incidente”, afirmou a embaixada num comunicado, sublinhando que a situação contribui para uma “maior deterioração das relações entre Moscovo e a União Europeia”.

Para a representação diplomática russa em Portugal, esta alegada deterioração das relações serve “os interesses do regime de Kiev”.

A reunião teve lugar esta quinta-feira entre o embaixador russo em Portugal, Mikhail Kamynin, e a diretora-geral da Política Externa, Helena Malcata, depois de o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ter anunciado na quarta-feira a convocatória do diplomata russo.