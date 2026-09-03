Embaixador russo em Portugal rejeita acusações de ataque falhado na Alemanha após ser convocado pelo MNE
O embaixador russo em Lisboa rejeitou esta quinta-feira, 3 de setembro, as acusações dirigidas a Moscovo na sequência da tentativa de ataque em Leipzig, na Alemanha, após ter sido convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português.
“O chefe da missão diplomática rejeitou as acusações dirigidas às estruturas estatais russas sobre ataques híbridos e salientou que não tinham sido apresentadas quaisquer provas do seu envolvimento no incidente”, afirmou a embaixada num comunicado, sublinhando que a situação contribui para uma “maior deterioração das relações entre Moscovo e a União Europeia”.
Para a representação diplomática russa em Portugal, esta alegada deterioração das relações serve “os interesses do regime de Kiev”.
A reunião teve lugar esta quinta-feira entre o embaixador russo em Portugal, Mikhail Kamynin, e a diretora-geral da Política Externa, Helena Malcata, depois de o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ter anunciado na quarta-feira a convocatória do diplomata russo.
Na nota, a embaixada russa em Lisboa argumentou que as autoridades ucranianas “procuram envolver a União Europeia o mais profundamente possível no confronto com a Rússia, conduzindo a situação para uma escalada perigosa”.
Mikhail Kamynin discutiu ainda com Helena Malcata os alegados “ataques deliberados de Kiev contra alvos civis que têm sido realizados desde 2014”, acrescentou o comunicado.
Em causa está o anúncio do Governo alemão de que a Rússia estaria por detrás da tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig em agosto, depois de a investigação apontar para os serviços secretos russos.
Como medidas retaliatórias, a Alemanha anunciou o encerramento do consulado-geral russo em Bona e do centro cultural russo na capital, Berlim.
Diversos países da UE, incluindo Portugal, condenaram a escalada e convocaram igualmente os representantes diplomáticos russos nos seus respetivos países.
Na noite de 04 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.
Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.
O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.
A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas descreveu na quarta-feira o ataque falhado como “terrorismo patrocinado por um Estado”.
Esta quinta-feira, a Rússia anunciou o encerramento de todas as filiais do Instituto Goethe no país, na sequência da decisão de Berlim de fechar o centro cultural Casa Russa na cidade alemã de Bona, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.
Moscovo acusou Berlim de não ter provas de que o ataque tenha sido orquestrado pelo país e o Presidente russo, Vladimir Putin, associou as acusações da Alemanha à instabilidade política interna do governo liderado pelo chanceler Friedrich Merz.