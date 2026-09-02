Ataques híbridos da Rússia na Alemanha: Portugal chama embaixador russo e UE prepara resposta "forte"
Portugal vai convocar esta quarta-feira (2 de setembro) o embaixador russo, após os ataques híbridos atribuídos pela Alemanha a Moscovo no aeroporto de Leipzig, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, antecipando que a reação da UE ao incidente será muito "forte".
“Hoje de manhã faremos essa convocatória. Iremos convocar o embaixador russo para dar explicações sobre este incidente. Fá-lo-emos ainda durante a manhã. Portanto, é natural que depois nos próximos dias ele venha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros”, afirmou Paulo Rangel em declarações à agência Lusa à entrada para a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no condado de Wicklow, na Irlanda.
A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, descreveu como “terrorismo patrocinado por um Estado” o ataque falhado num aeroporto alemão atribuído à Rússia e anunciou ter convocado também o representante russo em Bruxelas. "Vamos discutir o que mais podemos fazer”, acrescentou.
"Uma reação forte"
Rangel referiu que os incidentes com drones no aeroporto de Leipzig vão ser discutidos pelos ministros e afirmou que “evidentemente algumas medidas serão tomadas”.
“Sem dúvida que a UE terá uma reação forte, como aliás já teve a Alemanha, relativamente a interesses russos que são altamente problemáticos hoje em dia no contexto europeu”, disse.
O ministro acrescentou que todos os Estados-membros estão a sentir ameaças híbridas da Rússia, dando o exemplo da Irlanda, que tem tido “vários incidentes”, incluindo em aeroportos, “nem todos com origem clara”.
Questionado se a resposta da UE deve passar apenas por sanções ou ir mais além, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o que está neste momento em causa são apenas sanções.
“É também uma questão que hoje provavelmente vamos discutir, embora sem tomarmos uma decisão: um pacote muito alargado de sanções visando indivíduos e empresas. É um aspeto forte, mas evidentemente que há um conjunto de medidas de outro tipo, eu diria até preventivas, que podem vir a ser acordadas”, referiu.
Instado a indicar a que tipo de medidas preventivas é que se estava a referir, o chefe da diplomacia portuguesa indicou que são “medidas necessariamente de segurança, de segurança cibernética, do espaço aéreo”.
“Algumas delas até não serão provavelmente públicas, terão mais a ver com a preparação de algumas das nossas infraestruturas críticas para ataques ou incidentes dessa natureza”, afirmou.
Putin diz que sanções são "outro erro"
O presidente russo, Vladimir Putin, disse, ainda na terça-feira (1 de setembro), que as sanções alemãs contra a Rússia, anunciadas após Berlim ter acusado formalmente Moscovo de enviar um drone carregado de explosivos para o aeroporto de Leipzig, são "outro erro".
"Penso que este é outro grande erro. E, na minha opinião, vai claramente contra os interesses do povo alemão", afirmou Putin numa conferência de imprensa transmitida pela agência de notícias russa TASS, alegando que a reação das autoridades alemãs está ligada às "próximas campanhas eleitorais" na Alemanha..
Ataques com drones em Leipzig
O governo alemão responsabilizou esta terça-feira (1 de setembro) a Rússia pela tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig em agosto, depois de a investigação apontar para os serviços secretos russos.
Na noite de 4 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.
Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.
O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.
Incidente "deliberado" em subestação elétrica
A polícia alemã admitiu esta quarta-feira (2 de setembro) que o incidente de terça-feira (1 de setembro) na subestação elétrica da operadora Amprion em Bergheim, oeste da Alemanha foi um ato deliberado ocorrido um dia após outro ataque semelhante contra uma instalação de energia em Brandemburgo.
Sem adiantar detalhes, um porta-voz da polícia disse à agência AFP que as autoridades já afastaram a hipótese de ter sido uma falha técnica admitindo que se tratou de um ato deliberado.
As forças de segurança foram acionadas ao final da tarde de terça-feira devido a uma perturbação na rede elétrica tendo sido comunicado que um curto-circuito tinha provocado a falha de várias linhas da região.
O incidente não provocou interrupção no fornecimento de energia tendo sido possível manter o abastecimento aos concelhos vizinhos.
Segundo a empresa de energia RWE, o incidente levou à desativação de cinco unidades de produção representando uma capacidade total de 4200 megawatts.
No momento do incidente, as várias unidades injetavam cerca de 3000 megawatts na rede elétrica.
Duas unidades devem voltar a ser conectadas à rede esta manhã e outra ao longo do dia, enquanto o regresso ao funcionamento normal das duas últimas unidades está previsto apenas para o fim de semana.
Entretanto, a empresa Amprion estimou que, "com grande probabilidade", o incidente foi provocado por uma "intervenção externa".
A operadora garantiu, no entanto, que o fornecimento de energia não foi afetado "em momento algum" e que a estabilidade do sistema se manteve assegurada.
As perturbações ocorridas em Bergheim ocorreram após "um ataque" contra uma subestação elétrica da central a carvão de Janschwalde, no sul de Brandemburgo.