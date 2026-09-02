Ataques híbridos da Rússia na Alemanha: Portugal chama embaixador russo e UE prepara resposta "forte"

Portugal vai convocar esta quarta-feira (2 de setembro) o embaixador russo, após os ataques híbridos atribuídos pela Alemanha a Moscovo no aeroporto de Leipzig, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, antecipando que a reação da UE ao incidente será muito "forte".

“Hoje de manhã faremos essa convocatória. Iremos convocar o embaixador russo para dar explicações sobre este incidente. Fá-lo-emos ainda durante a manhã. Portanto, é natural que depois nos próximos dias ele venha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros”, afirmou Paulo Rangel em declarações à agência Lusa à entrada para a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no condado de Wicklow, na Irlanda.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, descreveu como “terrorismo patrocinado por um Estado” o ataque falhado num aeroporto alemão atribuído à Rússia e anunciou ter convocado também o representante russo em Bruxelas. "Vamos discutir o que mais podemos fazer”, acrescentou.

"Uma reação forte"

Rangel referiu que os incidentes com drones no aeroporto de Leipzig vão ser discutidos pelos ministros e afirmou que “evidentemente algumas medidas serão tomadas”.

“Sem dúvida que a UE terá uma reação forte, como aliás já teve a Alemanha, relativamente a interesses russos que são altamente problemáticos hoje em dia no contexto europeu”, disse.

O ministro acrescentou que todos os Estados-membros estão a sentir ameaças híbridas da Rússia, dando o exemplo da Irlanda, que tem tido “vários incidentes”, incluindo em aeroportos, “nem todos com origem clara”.

Questionado se a resposta da UE deve passar apenas por sanções ou ir mais além, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o que está neste momento em causa são apenas sanções.

“É também uma questão que hoje provavelmente vamos discutir, embora sem tomarmos uma decisão: um pacote muito alargado de sanções visando indivíduos e empresas. É um aspeto forte, mas evidentemente que há um conjunto de medidas de outro tipo, eu diria até preventivas, que podem vir a ser acordadas”, referiu.

Instado a indicar a que tipo de medidas preventivas é que se estava a referir, o chefe da diplomacia portuguesa indicou que são “medidas necessariamente de segurança, de segurança cibernética, do espaço aéreo”.

“Algumas delas até não serão provavelmente públicas, terão mais a ver com a preparação de algumas das nossas infraestruturas críticas para ataques ou incidentes dessa natureza”, afirmou.

Putin diz que sanções são "outro erro"

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, ainda na terça-feira (1 de setembro), que as sanções alemãs contra a Rússia, anunciadas após Berlim ter acusado formalmente Moscovo de enviar um drone carregado de explosivos para o aeroporto de Leipzig, são "outro erro".

"Penso que este é outro grande erro. E, na minha opinião, vai claramente contra os interesses do povo alemão", afirmou Putin numa conferência de imprensa transmitida pela agência de notícias russa TASS, alegando que a reação das autoridades alemãs está ligada às "próximas campanhas eleitorais" na Alemanha..

Ataques com drones em Leipzig

O governo alemão responsabilizou esta terça-feira (1 de setembro) a Rússia pela tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig em agosto, depois de a investigação apontar para os serviços secretos russos.