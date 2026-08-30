Alemanha prepara resposta coordenada com a NATO ao ataque no aeroporto de Leipzig

O chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciou hoje que a Alemanha responderá nos próximos dias ao ataque híbrido no aeroporto de Leipzig, numa reação concertada com a União Europeia (UE) e a NATO. “Estamos prestes a concluir as investigações. Existe um amplo consenso no Governo sobre a forma de reagir e iremos expressá-lo claramente nos próximos dias. Não demorará muito mais”, afirmou o chanceler durante a tradicional “entrevista de verão” à estação pública alemã ARD.

Merz acrescentou que esta reação foi acordada com a UE e com os parceiros da NATO e será ultimada nos próximos dias. “Será uma reação da Alemanha, mas os parceiros da União Europeia e da NATO não serão surpreendidos por ela”, indicou.

Na terça-feira passada, Merz declarou que a Alemanha se tem tornado cada vez mais alvo de ataques híbridos e prometeu que o seu Governo “fará os responsáveis pagar um preço”. O executivo alemão tem evitado mencionar a palavra Rússia e limitou-se a falar de um ataque híbrido e de uma “potência estrangeira”, embora fontes dos serviços de segurança alemães deem como certa a participação dos serviços secretos russos no planeamento.

Questionado sobre a capacidade da Alemanha para responder de forma adequada caso a Rússia esteja por detrás deste ataque híbrido, Merz limitou-se a afirmar: “Esperemos para ver o que significa ‘reagir de forma adequada’”. Na noite de 04 de agosto foi encontrado no aeroporto de Leipzig um drone com carga explosiva. Segundo a investigação, o alvo seria um avião de carga ucraniano Antonov, utilizado no transporte de material bélico.

O alegado atentado terá falhado devido a um defeito no detonador da bomba. Acredita-se ainda que um segundo drone possa ter colidido pouco depois com um avião de carga da DHL, que tinha sido obrigado a abortar a aterragem em Leipzig devido ao encerramento do aeroporto.

As inspeções à aeronave, desviada para Hannover após a colisão, revelaram danos no estabilizador que não poderiam ter sido provocados pelo embate de uma ave. Os investigadores encontraram ainda, no passado dia 14 de agosto, outro veículo aéreo não tripulado nas proximidades do aeródromo, bem como explosivos.