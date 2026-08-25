Merz promete que autores de ataques híbridos pagarão pelos seus atos

O chanceler alemão garantiu esta terça-feira, 25 de agosto, que os autores de ataques híbridos como aqueles que aconteceram no início do mês no aeroporto de Leipzig irão “pagar pelos seus atos”. Sem nomear quaisquer suspeitos, Friedrich Merz admitiu que a Alemanha tem sido um alvo crescente deste tipo de ataques, que abrange tentativas de sabotagem, desinformação e espionagem no seu território. Uma declaração que aconteceu no dia em que a imprensa alemã dá conta de que o ataque ao aeroporto de Leipzig pode ter sido mais abrangente do que o divulgado anteriormente.

No início de agosto, um drone carregado com explosivos foi descoberto na área de operações de carga segura do aeroporto, perto de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo drone terá atingido um avião de carga da DHL minutos depois. Mas, segundo avança a comunicação social esta terça-feira, que cita fontes próximas das autoridades, um terceiro drone foi encontrado dez dias depois num campo em Kabelskental, a oeste do aeroporto. No local, terá sido encontrada uma substância contendo aproximadamente 50 gramas de hexogénio, um explosivo militar altamente potente.

Friedrich Merz anunciou que as autoridades estão a trabalhar "intensamente" com os serviços de segurança na investigação e apresentarão em breve as conclusões.