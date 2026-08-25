O chanceler alemão, Friedrich Merz
O chanceler alemão, Friedrich MerzEPA/TOMS KALNINS
Internacional

Merz promete que autores de ataques híbridos pagarão pelos seus atos

Imprensa alemã dá conta de que o ataque ao aeroporto de Leipzig pode ter sido mais abrangente do que o divulgado anteriormente.
Sofia Fonseca
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O chanceler alemão garantiu esta terça-feira, 25 de agosto, que os autores de ataques híbridos como aqueles que aconteceram no início do mês no aeroporto de Leipzig irão “pagar pelos seus atos”. Sem nomear quaisquer suspeitos, Friedrich Merz admitiu que a Alemanha tem sido um alvo crescente deste tipo de ataques, que abrange tentativas de sabotagem, desinformação e espionagem no seu território. Uma declaração que aconteceu no dia em que a imprensa alemã dá conta de que o ataque ao aeroporto de Leipzig pode ter sido mais abrangente do que o divulgado anteriormente.

No início de agosto, um drone carregado com explosivos foi descoberto na área de operações de carga segura do aeroporto, perto de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo drone terá atingido um avião de carga da DHL minutos depois. Mas, segundo avança a comunicação social esta terça-feira, que cita fontes próximas das autoridades, um terceiro drone foi encontrado dez dias depois num campo em Kabelskental, a oeste do aeroporto. No local, terá sido encontrada uma substância contendo aproximadamente 50 gramas de hexogénio, um explosivo militar altamente potente.

Friedrich Merz anunciou que as autoridades estão a trabalhar "intensamente" com os serviços de segurança na investigação e apresentarão em breve as conclusões.

O chanceler alemão, Friedrich Merz
Alemanha: avião que estava junto a drone encontrado com explosivos afinal não tinha armas para a Ucrânia
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