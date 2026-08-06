Alemanha: avião que estava junto a drone encontrado com explosivos afinal não tinha armas para a Ucrânia

Um deputado alemão disse esta quinta-feira (6 de agosto) que os aviões Antonov-24 estacionados perto do local onde foi descoberto um drone carregado com explosivos, no aeroporto de Leipzig, não tinham material militar, negando as notícias de que um deles tinha armas destinadas à Ucrânia.Os funcionários do aeroporto descobriram o drone na terça-feira (4 de agosto) ao final do dia no aeroporto de Leipzig/Halle, um importante centro de carga e logística da NATO no leste da Alemanha. Segundo os peritos, os explosivos eram de alta potência militar mas, de acordo com as fontes do jornal Bild, um defeito terá impedido que explodissem. A polícia federal desativou os explosivos.Detlef Seif, deputado da União Democrata-Cristã do chanceler Friedrich Merz e membro da comissão parlamentar para os Assuntos Internos, disse à Reuters que, sem exceção, as informações que recebeu indicavam que “os aviões não estavam carregados com munições ou armas”. Contrariando a notícia avançada pelas emissoras públicas WDR e NDR e pelo jornal Süddeutsche Zeitung, com base num relatório policial confidencial. “Não podemos descartar a possibilidade de que potências estrangeiras estejam por trás” do incidente, disse o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, sem apontar diretamente o dedo à Rússia, mas falando de uma “ameaça híbrida é evidente”.