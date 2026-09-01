Moscovo promete retaliação após Berlim encerrar consulado devido a ataque em Leipzig

A diplomacia russa garantiu que não deixará sem resposta a decisão da Alemanha de encerrar o consulado em Bona e a Casa Russa em Berlim. A determinação do Executivo germânico surge na sequência das acusações que ligam o Kremlin ao ataque com um drone armadilhado no aeroporto estratégico de Leipzig – suspeitas que Moscovo rejeita e classifica como pretexto infundado, de acordo com uma notícia divulgada esta terça-feira, 1 de setembro, pela agência Lusa, citando a sua congénere russa TASS.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, afirmou que Berlim “agravou as relações com Moscovo sob um pretexto totalmente inverosímil e forçado”, segundo a agência TASS.

“Berlim está manchada pelo seu envolvimento no conflito ucraniano e em ataques terroristas, e Moscovo irá responder a todas as decisões antirrussas”, continuou a porta-voz da diplomacia russa.

Segundo Zakharova, a “Casa Russa e o consulado-geral da Rússia em Bona têm sido, há muito, motivo de preocupação para as autoridades alemãs, que inventaram um pretexto para os encerrar”.

Para Moscovo, Berlim não apresentou “quaisquer provas” para as acusações contra a Rússia.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, atribuiu esta terça-feira a Moscovo reponsabilidade pelo “ataque híbrido” levado a cabo com um drone carregado de explosivos no início de agosto no Aeroporto de Leipzig, uma plataforma fundamental para o Exército alemão, a NATO e o apoio logístico à Ucrânia.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, anunciou, de seguida, que o consulado-geral da Rússia em Bona “será encerrado a 18 de setembro” e que o contrato da Casa Russa da Ciência e Cultura em Berlim “será rescindido”.