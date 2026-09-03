Rússia decide fechar Instituto Goethe no país após encerramento da Casa Russa em Bona

A Rússia vai encerrar todas as filiais do Instituto Goethe no país, na sequência da decisão de Berlim de fechar o centro cultural Casa Russa na cidade alemã de Bona, afirmou esta quinta-feira, 3 de setembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

"Os alemães têm aqui filiais do Instituto Goethe. Em Moscovo, São Petersburgo e Ekaterimburgo. Naturalmente, serão encerradas depois de terem expulsado o nosso centro cultural", afirmou Sergei Lavrov durante uma intervenção no Fórum Económico Oriental, realizado em Vladivostok.

O chefe da diplomacia russa salientou que, se não tomassem esta decisão, os russos não se estariam a respeitar a si próprios.