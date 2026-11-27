A Coreia do Norte terá suspendido temporariamente certas formas de cooperação com a Rússia, incluindo o envio de mísseis balísticos KN-23, na sequência de tensões diplomáticas entre os dois aliados, avançam os serviços de informação militar ucranianos (GUR).

A decisão surge após as declarações do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Andrei Rudenko, sobre uma possível intervenção do Kremlin em prol de uma desescalada nas relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

O posicionamento não agradou minimamente a Pyongyang, nomeadamente ao líder norte-coreano, Kim Jong-un. "A suspensão temporária do apoio militar à Rússia foi uma decisão tomada pessoalmente pelo ditador norte-coreano", refere o GUR em comunicado.

O KN-23 é um míssil balístico tático de curto alcance, movido a propelente sólido, com um alcance de aproximadamente 600 quilómetros, e frequentemente apelidado de "Kimskander", tendo um design muito semelhante ao do míssil russo 9K720 Iskander-M.

Paralelamente, a Rússia também terá sido temporariamente proibida de sobrevoar o espaço aéreo norte-coreano com os seus aviões de transporte militar, ao passo que o pedido para aumentar a presença militar norte-coreana na Rússia para 50 mil soldados permaneceu sem resposta.

Ainda assim, as unidades do 11º Corpo do Exército norte-coreano continuam a servir na região russa de Kursk, assim como uma unidade de mísseis norte-coreana, que foi deslocada para a região de Voronezh.