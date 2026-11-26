O presidente norte-americano e o secretário-geral da NATO pediram à Rússia que não "expanda a guerra" na Ucrânia, numa declaração conjunta publicada na quarta-feira após um encontro na residência de Donald Trump na Florida.

A reunião entre Trump e Mark Rutte à porta fechada no complexo de Mar-a-Lago, descrita como "excecional" e "muito marcante", foi dedicada às guerras na Ucrânia e no Irão, informou a Casa Branca em comunicado.

Os dois discutiram "a importância de a Rússia evitar qualquer ação que, deliberada ou involuntariamente, possa expandir a guerra, bem como a necessidade de alcançar uma resolução pacífica para o conflito o mais rapidamente possível", escreveu a Casa Branca numa nota.

O encontro aconteceu poucos dias depois de Rutte se ter comprometido a defender a Polónia — país membro da NATO — após a queda de mísseis russos em território polaco.

Na semana passada, Trump foi acusado por críticos de alinhar com Moscovo, depois de ter declarado que o homólogo russo, Vladimir Putin, era seu amigo, durante um encontro à margem de uma cimeira em Shenzhen, na China.

Trump afirmou que o líder russo desejava ver o fim da guerra através de "meios diplomáticos", embora Moscovo não tenha, em momento algum, flexibilizado as exigências em relação ao destino da Ucrânia.

Numa entrevista à emissora Fox News, na quarta-feira, o secretário-geral da NATO foi questionado sobre estas declarações. "O que o Presidente Trump está a fazer, incluindo durante a reunião em Shenzhen, é testar Putin", respondeu.

"Até que ponto é que ele está a falar a sério? Está pronto para se sentar à mesa das negociações? Está disposto a envolver-se realmente em discussões?", questionou-se. "Portanto, continuemos a manter a pressão. Acredito que isto está a funcionar, e devemos seguir esse caminho", notou.

"Quando a guerra terminar — seja por meio de um acordo de paz, o que seria preferível, ou, caso isso não seja possível, por um cessar-fogo de longa duração —, precisamos garantir que a Ucrânia disponha de garantias de segurança para o futuro", declarou também Rutte.

O ponto "mais importante", afirmou ainda, passa por "garantir que a Ucrânia tem o necessário para continuar a luta, com o mesmo sucesso, e exercer essa pressão máxima sobre os russos".

De acordo com o comunicado conjunto, Trump e Rutte discutiram também o aumento das despesas com a defesa, algo que o presidente norte-americano tem vindo a exigir insistentemente às potências europeias.

O encontro acontece numa altura em que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, está a avaliar uma revisão da presença das forças norte-americanas na Europa.ânia