Cinco pessoas morreram numa região ucraniana controlada pela Rússia e quatro ficaram feridas em Kiev após uma nova troca de ataques entre Moscovo e Kiev.

Cinco pessoas morreram num ataque com drones ucranianos na região de Zaporíjia, no sul da Ucrânia e atualmente sob controlo de Moscovo, informou esta quinta-feira o governador regional instalado pela Rússia, Ievguéni Balítski.

"Na sequência de um ataque de um drone inimigo contra um parque de estacionamento, cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas na localidade de Vessioloie", escreveu Balítski na rede social Telegram.

A Rússia, que conduz há quase cinco anos uma ofensiva militar em grande escala contra a Ucrânia, reivindica desde setembro de 2022 a anexação da região ucraniana de Zaporíjia, que controla parcialmente.

O presidente norte-americano e o secretário-geral da NATO pediram à Rússia que não "expanda a guerra" na Ucrânia, numa declaração conjunta publicada na quarta-feira após um encontro na residência de Donald Trump na Florida.

Nos últimos meses, Rússia e Ucrânia têm estado envolvidas numa clara escalada de ataques de longo alcance, visando cada vez mais instalações civis, como fábricas e refinarias, num contexto em que os Estados Unidos procuram impulsionar negociações destinadas a pôr fim ao conflito.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave, na sequência de um ataque lançado durante a noite de quarta-feira pelas forças russas contra Kiev, confirmaram as autoridades ucranianas.

O presidente da câmara da capital, Vitali Klitschko, informou através das redes sociais que dois dos feridos foram hospitalizados e encontram-se em estado grave, enquanto os outros dois receberam assistência médica no local.

Segundo os balanços divulgados por Klitschko e pela Administração Militar da Cidade de Kiev (KMBA), os ataques atingiram sobretudo o distrito de Desnianski, no nordeste da capital ucraniana.