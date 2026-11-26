Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira ter aprovado a venda de peças de manutenção de aviões F-16 da força aérea ucraniana, numa transação superior a 600 milhões de dólares (555 milhões de euros), financiada por países europeus.

A Ucrânia utilizará fundos provenientes da Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega para esta aquisição, e "nenhum financiamento norte-americano estará associado a esta transferência", sublinhou o Departamento de Estado dos EUA em comunicado.

"O Governo ucraniano solicitou a compra de um conjunto de apoio à manutenção dos F-16", acrescenta o documento.

No início de outubro, o jornal norte-americano The Wall Street Journal afirmou que a "maior parte" dos F-16 da Ucrânia utilizados para responder aos ataques aéreos russos estava temporariamente fora de serviço devido a inspeções obrigatórias.

A diplomacia ucraniana desmentiu a informação e garantiu que continua a utilizar "intensivamente" os seus F-16, de fabrico norte-americano e fornecidos pelos aliados ocidentais desde 2024.

Um porta-voz reconheceu, contudo, que a manutenção destas aeronaves constitui um "desafio", sobretudo por se tratar de versões antigas do F-16, cujos "alguns componentes" já não são fabricados e são "cada vez mais difíceis de obter".

Kiev recebeu apenas um número limitado destes caças e já perdeu pelo menos quatro em combate desde 2024, segundo anúncios oficiais. Também foram assinaladas dificuldades na formação de pilotos ucranianos.

A administração de Donald Trump, que reduziu significativamente a ajuda militar a Kiev, já tinha aprovado, em maio de 2025, uma operação semelhante destinada à manutenção dos F-16 ucranianos.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia a cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado em território russo e na península da Crimeia, ilegalmente anexada por Moscovo em 2014, alvos militares, logísticos e petrolíferos utilizadas para sustentar a ofensiva russa.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, e renuncie para sempre a aderir à NATO.

Os esforços diplomáticos mediados pelos Estados Unidos para pôr termo à guerra prosseguem, mas até agora sem resultados, mais de quatro anos e meio depois do início da invasão russa em grande escala do país vizinho, mantendo-se as trocas de prisioneiros e de cadáveres de militares como uma das poucas áreas de cooperação entre Moscovo e Kiev.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou estar disposto a que a reunião dos seus enviados com russos, norte-americanos e europeus se realize a qualquer momento, desde que tenha lugar num país que não esteja envolvido no conflito.

O lado russo demonstra menos urgência na realização do encontro, que propôs que tivesse lugar em Moscovo, e continua a rejeitar o cessar-fogo proposto por Kiev, enquanto não se chegar a um acordo de paz definitivo.