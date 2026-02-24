Homenagem aos militares ucranianos mortos, com Zelensky ladeado pelos líderes europeus, na praça da Independência, em Kiev.
Internacional

Líderes europeus em Kiev asseguram continuar o apoio, apesar das brechas abertas por Orbán

Não houve unanimidade nem a presença de dirigentes dos maiores países da Europa na comemoração do 4.º aniversário da invasão russa, mas mensagem de apoio permanece. Zelensky pede à UE data de adesão.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
