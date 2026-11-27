A Ucrânia atacou na quinta-feira (26) à noite uma fábrica de borracha sintética na região de Tula com drones, e as regiões de São Petersburgo e do sul de Krasnodar, foi esta quinta-feira, 27 de novembro, anunciado.

"As unidades de defesa aérea do Ministério da Defesa russo destruíram quatro drones ucranianos sobre a região de Tula. Não há vítimas", escreveu o governador local, Dmitry Milyaev, na plataforma de mensagens Telegram, referindo que não há informação de danos em infraestruturas críticas.

De acordo com o canal independente russo Astra no Telegram e o canal ucraniano Exilenova+, foram ouvidas explosões perto da fábrica de borracha sintética na cidade de Yefremov.

Milyaev afirmou que o ataque danificou as janelas de várias casas. Na região de Krasnodar, três pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais, que apontaram danos nas janelas de um edifício causados por fragmentos de drones abatidos.

Além disso, duas habitações particulares arderam. Na região de Leninegrado, adjacente a São Petersburgo, a antiga capital czarista, foram abatidos 45 drones inimigos, de acordo com uma publicação no Telegram do governador local, Alexander Drozdenko.

Indicou que a ponte Ladoga teve de ser encerrada em consequência do ataque e que "equipas móveis" da defesa aérea russa estavam a atuar no local.

Na cidade de São Petersburgo, foram ouvidas explosões em oito zonas da cidade e houve relatos de danos num edifício residencial, de acordo com o portal de notícias independente russo Bumaga.

Na região de Smolensk, outros 45 drones foram abatidos, anunciou o governador local, Vasily Anokhin, no MAX, a rede de mensagens russa. O responsável afirmou que não houve vítimas nem danos nas infraestruturas críticas.

No total, de acordo com o Ministério da Defesa russo, 318 drones ucranianos de asa fixa foram "intercetados e destruídos" na noite de quinta-feira em dez regiões russas e na península da Crimeia anexada.