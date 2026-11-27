Segundo a BBC, os enviados de Trump — Steve Witkoff e Jared Kushner — tentaram negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia para pôr fim à perda de vidas, mas muitas vezes parecem estar mais alinhados com a posição de Moscovo do que com a de Kiev.

Na quinta-feira, Trump publicou nas redes sociais, que, durante a cimeira com Putin na República Popular da China, na semana passada, instou a Rússia a cessar toda a agressão militar contra territórios em toda a Europa, acrescentando que um acordo de paz com a Ucrânia é uma possibilidade real.

Além disso, Zelensky frisou que não é claro se os negociadores europeus vão participar nas conversações e apelou à ajuda dos aliados, instando também os Estados Unidos a honrarem a "reputação de país forte".

O presidente ucraniano disse ainda que o serviço de internet Starlink e a sua versão militar funcionam sem limitações em território controlado por Kiev, mas continuam restritos para o Exército ucraniano nas zonas ocupadas pela Rússia.

Volodymyr Zelensky admitiu que a limitação no acesso ao serviço dos satélites norte-americanos impede os militares de abaterem drones russos equipados com motores a jato quando são dirigidos a partir de zonas ocupadas em direção aos territórios sob controlo de Kiev.

Na entrevista à BBC, Zelensky afirmou que a Rússia utiliza os drones a jato para destruir, entre outros alvos, as infraestruturas ligadas à distribuição de energia elétrica.

Em meados de outubro, Zelensky alertou, pela primeira vez, que os terminais do sistema de satélites Starlink e Starshield tinham deixado de funcionar na frente de combate quando os aparelhos atingiam uma velocidade de 161 quilómetros por hora.

O presidente ucraniano anunciou, oito dias depois, que depois de Kiev flexibilizar posições nas negociações de paz o serviço voltou a funcionar normalmente.

Elon Musk, proprietário da SpaceX — companhia norte-americana proprietária dos satélites Starlink — e empresário próximo do Presidente Trump, acusou a Ucrânia de querer utilizar os terminais Starlink para fins militares que só podem ser servidos por terminais que operam com os serviços da versão Starshield.

Musk explicou que a palavra final sobre o uso do Starshield cabe ao Governo dos Estados Unidos.

A Ucrânia afirmou que não obteve uma resposta definitiva por parte dos Estados Unidos sobre as limitações que o Exército ucraniano enfrentou pela primeira vez em outubro e que voltaram a ocorrer nas últimas semanas.

"É como um jogo de pingue-pongue: perguntamos a uma parte e ela responde que a responsabilidade é da outra. Perguntamos à outra, e ela diz que não é ela", resumiu Zelensky à BBC, ao descrever as respostas que recebeu da Administração Trump e da empresa de Elon Musk.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e territórios a leste e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.