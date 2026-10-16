Relação Trump-Zelensky volta a aquecer após decisão de Kiev de atacar refinarias russas

Questionado numa conferência de imprensa à margem da reunião do Conselho Europeu em Bruxelas sobre os comentários de Trump, Zelensky disse esta sexta-feira que só está "a defender os interesses da Ucrânia".

"E por mais que a Rússia queira limitar todos os nossos direitos, é claro que temos o direito de nos defendermos", sublinhou, apontando que é Putin que "não procura negociações sob qualquer forma" e que todos os seus esforços de paz são uma "paródia" deles mesmos.

Segundo o The Guardian, Zelensky disse que não pode assim aceitar acordos com os EUA sobre o petróleo e o gasóleo russos, apontando um possivel efeito bola de neve quando às outras sanções que ainda estão impostas na economia russa.

"Se eu não me opuser a isto, se não o defender, quem mais o fará diplomaticamente?", perguntou de forma retórica o líder ucraniano.

Uma pergunta de um jornalista presente na sala de imprensa sobre se Zelensky estaria a ser usado como "bode expiatório" de Trump antes das eleições intercalares nos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia não disse nada e, ao mesmo tempo, o seu silêncio valeu como resposta.

Olhando para baixo durante uns segundos, Zelensky levantou a cabeça e sorriu, dizendo apenas: "Esta é a minha resposta. Próxima questão".