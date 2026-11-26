As Forças Armadas da Ucrânia reclamaram esta quinta-feira ter causado danos a cinco aviões de combate russos num ataque lançado na quarta-feira contra uma base aérea na região russa de Nizhny Novgorod.

As autoridades da Rússia ainda não se pronunciaram nem confirmaram os eventuais danos nas instalações militares.

No entanto, o Estado-Maior do Exército ucraniano disse que cinco aeronaves foram atingidas na base aérea de Savasleika, Nizhny Novogorod, descrita como "fundamental" para os esforços de guerra de Moscovo.

Segundo Kiev, a partir da base aérea, caças MiG-31, com capacidade para transportar mísseis Kinzhal, bombardeiam o território ucraniano.

As autoridades da Ucrânia acrescentaram que a extensão dos danos e o número exato de aeronaves atingidas ainda estão a ser verificados, referindo que entre outros alvos atingidos na quarta-feira, está uma estação de radar situada numa zona da província de Lugansk ocupada por tropas russas.

Os ataques ocorreram após uma série de operações ucranianas que incluíram a destruição parcial da ponte que liga a península da Crimeia à Rússia, bem como ataques contra uma embarcação russa no Golfo da Finlândia e contra outros dois navios — incluindo uma corveta da Marinha russa - ao largo da cidade líbia de Benghazi, no Mediterrâneo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.