O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou esta segunda-feira, 23 de novembro, os ataques contra dois navios russos junto à costa da Líbia, no fim de semana.

Zelensky declarou que se tratou de uma operação que considerou exemplar, "em resposta à guerra da Rússia". Numa mensagem nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano acrescentou que se tratou de um ataque contra a corveta russa Merkury e o cargueiro MV ANGARA.

Segundo Volodymyr Zelensky, os dois navios russos foram atacados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e o Exército ucraniano, ao largo da Líbia, no Mediterrâneo, utilizando aparelhos aéreos não tripulados.

Na mesma mensagem, o presidente ucraniano anexou imagens em que se veem drones a colidirem contra os dois navios russos.