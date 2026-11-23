Kiev reivindicou ataque contra dois navios russos ao largo da Líbia
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou esta segunda-feira, 23 de novembro, os ataques contra dois navios russos junto à costa da Líbia, no fim de semana.
Zelensky declarou que se tratou de uma operação que considerou exemplar, "em resposta à guerra da Rússia". Numa mensagem nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano acrescentou que se tratou de um ataque contra a corveta russa Merkury e o cargueiro MV ANGARA.
Segundo Volodymyr Zelensky, os dois navios russos foram atacados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e o Exército ucraniano, ao largo da Líbia, no Mediterrâneo, utilizando aparelhos aéreos não tripulados.
Na mesma mensagem, o presidente ucraniano anexou imagens em que se veem drones a colidirem contra os dois navios russos.
A corveta russa Merkury, "foi afundada", juntamente com um helicóptero de combate Ka-27, também destruído no ataque, disse Zelensky sobre o navio de guerra da Rússia.
"O nosso segundo alvo foi o cargueiro MV ANGARA, que o inimigo [Rússia] utilizava para transportar armas. Resultado: o alvo foi atingido", afirmou o Presidente ucraniano.
O embaixador da Rússia na Líbia, Aidar Aganin, já tinha responsabilizado a Ucrânia pelo ataque com drones realizado no domingo contra "um navio de guerra russo" (a corveta Merkury) no porto de Benghazi, no leste do país do norte de África, onde a embarcação fazia uma escala para reabastecer combustível e mantimentos antes de prosseguir viagem.
A Ucrânia já realizou operações contra forças russas posicionadas em países como o Mali ou a Síria, mas tratou-se da primeira vez que o presidente ucraniano reclamou a autoria de uma operação deste tipo.
Na última noite, a Ucrânia atingiu com drones depósitos de petróleo na república russa do Tartaristão, e uma das maiores refinarias do sul do país, na região de Rostov.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma operação de grande escala contra todo território ucraniano em 2022.