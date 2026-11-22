“A Líbia não é parte na guerra russo-ucraniana, nem em qualquer conflito armado fora das suas fronteiras”, disse o governo em comunicado, deixando claro que não permitirá que a Líbia se torne “palco para acertos de contas ou para a exportação de conflitos internacionais”.

Após a Primavera Árabe de 2011 e a instabilidade criada pela queda do regime de Muammar Kadhafi, a Líbia ficou dividida entre dois governos rivais. Na região leste, em Bengazi e Tobruk, funciona o Governo de Estabilidade Nacional, associado à Câmara dos Representantes, que tem o apoio militar do Exército Nacional da Líbia (liderado pelo marechal de campo Khalifa Haftar). A oeste, nomeadamente em Trípoli, está o Governo de Unidade Nacional, que é liderado por Abdelhamid Dbeibah e reconhecido pelas Nações Unidas.

Este último disse estar a acompanhar a informação sobre a explosão “com grande preocupação”, alertando para os riscos de envolver infraestruturas civis em atividades relacionadas com conflitos no estrangeiro. “Acolher forças estrangeiras não autorizadas e permitir-lhes a utilização de instalações nacionais abre a porta a que conflitos externos se alastrem ao país”, disse.

Apesar de a Rússia manter relações formais com o executivo que está em Trípoli, apoia o marechal Khalifa Haftar e o seu exército do ponto de vista militar, logístico e político através do Africa Corps (a estrutura controlada pelo Ministério da Defesa que sucedeu ao Grupo Wagner).

Segundo o governo do leste da Líbia, o navio russo que foi atacado estava de regresso à Rússia, depois de ter parado para “abastecer de combustível e provisões”, ao abrigo de um acordo de cooperação entre os dois países.

O Kremlin não reagiu de imediato à explosão e não havia notícias na agência oficial Tass (fontes médicas locais disseram à Reuters haver um número indeterminado de feridos). Ninguém reivindicou o alegado ataque.

Em dezembro de 2025, a Ucrânia afirmou ter atingido um petroleiro ligado à Rússia com drones aéreos no Mediterrâneo, embora a localização exata do ataque não fosse clara. Em março de 2026, Moscovo acusou Kiev de atacar um navio-tanque de gás natural liquefeito russo com drones navais lançados desde a costa líbia.

Já no sábado (21 de novembro), outro cargueiro russo - o Sparta II, ligado ao Ministério da Defesa e sob sanções ocidentais - incendiou-se no Golfo da Finlândia após ser atingido por dois drones, num ataque que os finlandeses dizem ter sido realizado pela Ucrânia e que obrigou à evacuação dos 16 tripulantes.

Entretanto, um ataque russo com drones matou pelo menos quatro pessoas na região de Kiev, incluindo três num edifício residencial parcialmente destruído onde os socorristas procuram cerca de dez desaparecidos entre os escombros.