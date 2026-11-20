"Na sequência do ataque com mísseis balísticos contra a capital, a ponte Podilsko-Voskresensky ficou danificada. O tráfego da margem direita para a margem esquerda está atualmente encerrado. A ponte Darnytsky também ficou danificada", declarou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na rede de mensagens Telegram.

Klitschko acrescentou que a ponte Pivdenny foi novamente atingida, sem especificar se havia danos.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, foram atingidas instalações da indústria de defesa, infraestruturas energéticas e de transporte, em várias regiões, incluindo a capital ucraniana.

Ataques russos atingiram também infraestruturas portuárias na região de Odessa e embarcações utilizadas para fins militares ucranianos, referiu ainda o Ministério da Defesa russo, citado pela imprensa internacional.

Os meios de comunicação ucranianos relataram múltiplos disparos hoje de mísseis balísticos noutras regiões do país, nomeadamente nas de Poltava e Sumy (nordeste), bem como de mísseis de cruzeiro lançados a partir do mar Negro.

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu na quinta-feira que a Rússia responderia aos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia na quarta-feira, prometendo represálias "ainda mais dolorosas do que as que o regime de Kiev infligiu à ponte".

Essa ponte, que liga o território russo à península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo, uma infraestrutura altamente simbólica para o Kremlin, foi alvo de três ataques esta semana por parte da Ucrânia, que provocaram o corte do tráfego rodoviário — o vão principal ruiu para o mar — e perturbaram gravemente o tráfego ferroviário.

Além dos ataques que visaram pontes em Kiev, um edifício no distrito de Obolon e outro no distrito de Podil foram incendiados na sequência de ataques russos, informou a administração militar da capital.

Em Kharkiv, cidade do nordeste do país, o presidente da câmara, Igor Terekhov, declarou hoje que um drone russo tinha atingido um hospital.

"Quatro pessoas ficaram feridas e mais de 50 janelas foram destruídas", relatou no Telegram, acrescentando que se tinha registado um incêndio num complexo residencial da cidade na sequência de um ataque