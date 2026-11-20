Rússia ataca pontes em Kiev e diz estar a avaliar a visita de três representantes europeus a Moscovo
Mísseis balísticos russos disparados esta sexta-feira, 20 de novembro, contra a Ucrânia atingiram três pontes de Kiev, danificando duas, afirmou o presidente da câmara da capital, na sequência das ameaças de retaliação proferidas por Vladimir Putin, pelos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia. Ofensiva de Moscovo atingiu outras regiões, causando, no total, oito mortos.
Os ataques russos fizeram seis vítimas mortais em Kiev, segundo o primeiro-ministro ucraniano. Sergii Koretskyi informou na rede social Telegram que cerca de 15 pessoas ficaram feridas.
O ataque russo deixou partes de Kiev sem energia e foram também verificados cortes de energia nas regiões de Ivano-Frankivsk, Transcarpátia e Lviv - onde se registaram pelo menos dois mortos, noticia a Efe.
Segundo a agência de notícias, as forças russas atacaram, de madrugada, infraestruturas da empresa municipal de abastecimento de água e tratamento de águas residuais, na capital ucraniana. Três funcionários da empresa morreram no ataque às instalações, disse o autarca de Kiev.
"Na sequência do ataque com mísseis balísticos contra a capital, a ponte Podilsko-Voskresensky ficou danificada. O tráfego da margem direita para a margem esquerda está atualmente encerrado. A ponte Darnytsky também ficou danificada", declarou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na rede de mensagens Telegram.
Klitschko acrescentou que a ponte Pivdenny foi novamente atingida, sem especificar se havia danos.
De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, foram atingidas instalações da indústria de defesa, infraestruturas energéticas e de transporte, em várias regiões, incluindo a capital ucraniana.
Ataques russos atingiram também infraestruturas portuárias na região de Odessa e embarcações utilizadas para fins militares ucranianos, referiu ainda o Ministério da Defesa russo, citado pela imprensa internacional.
Os meios de comunicação ucranianos relataram múltiplos disparos hoje de mísseis balísticos noutras regiões do país, nomeadamente nas de Poltava e Sumy (nordeste), bem como de mísseis de cruzeiro lançados a partir do mar Negro.
O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu na quinta-feira que a Rússia responderia aos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia na quarta-feira, prometendo represálias "ainda mais dolorosas do que as que o regime de Kiev infligiu à ponte".
Essa ponte, que liga o território russo à península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo, uma infraestrutura altamente simbólica para o Kremlin, foi alvo de três ataques esta semana por parte da Ucrânia, que provocaram o corte do tráfego rodoviário — o vão principal ruiu para o mar — e perturbaram gravemente o tráfego ferroviário.
Além dos ataques que visaram pontes em Kiev, um edifício no distrito de Obolon e outro no distrito de Podil foram incendiados na sequência de ataques russos, informou a administração militar da capital.
Em Kharkiv, cidade do nordeste do país, o presidente da câmara, Igor Terekhov, declarou hoje que um drone russo tinha atingido um hospital.
"Quatro pessoas ficaram feridas e mais de 50 janelas foram destruídas", relatou no Telegram, acrescentando que se tinha registado um incêndio num complexo residencial da cidade na sequência de um ataque
Moscovo rejeita aproximação da Ucrânia à NATO e diz estar a avaliar a visita de três representantes europeus a Moscovo
Também esta sexta-feira, a Rússia fez saber que está a avaliar a ida de três representantes europeus a Moscovo, afirmou Sergei Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.
"Como puderam constatar, durante a sua visita à China, o presidente [russo, Vladimir Putin] destacou a nossa decisão de convidar representantes da troika europeia para Moscovo - esta é uma das questões atualmente em análise, que se encontra neste momento em fase de preparação", o diplomata russo.
De recordar que o líder russo anunciou, na quinta-feira (19), que convidou responsáveis europeus para conversações em Moscovo, antes de eventuais negociações diretas sobre o conflito na Ucrânia.
“Através dos canais diplomáticos, propusemos aos europeus que viessem a Moscovo e, depois disso, decidiremos em que formato prosseguir as negociações [sobre a Ucrânia]”, disse Vladimir Putin, em Shenzhen, na China, após o encontro com os homólogos chinês Xi Jinping e norte-americano Donald Trump.
Sergei Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, rejeitou ainda qualquer tipo de aproximação da Ucrânia à NATO
"Gostaria de dizer que até a própria noção de uma fórmula para uma 'quase adesão' da Ucrânia à NATO - ou a procura de uma qualquer 'solução criativa', entre aspas, nesta matéria - é uma opção inaceitável para nós. Quando discutimos garantias de segurança, fazemo-lo, antes de mais, com o objetivo de assegurar a segurança do nosso próprio país", declarou Ryabkov, citado pela agência de notícias russa Interfax, quando questionado sobre se seriam aceitáveis para Moscovo garantias para a Ucrânia semelhantes às previstas no Artigo 5.º da Aliança Atlântica.
O governante afirmou ainda: "No que toca à Ucrânia, que reconheçam o caráter irrevogável da nossa exigência de que este Estado não deve aderir à NATO. Quando isso acontecer, penso que a questão das garantias de segurança poderá ser discutida, de uma forma ou de outra".