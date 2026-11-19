Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin terminaram a inédita cimeira trilateral na China com uma declaração conjunta de quatro pontos, na qual se comprometem a promover a reforma das Nações Unidas, reforçar a estabilidade energética e aprofundar o diálogo sobre desarmamento e proliferação nuclear.

O documento, divulgado após o encontro, não contém qualquer referência direta à guerra na Ucrânia, um dos temas que se esperava fazer parte da agenda de conversações entre os três dirigentes.

Um dos pontos mais sensíveis diz respeito ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Os três presidentes consideram fundamentais o consentimento nacional e o respeito pela imunidade dos responsáveis políticos dos Estados, defendendo que o TPI e outros organismos semelhantes não devem "abusar da sua jurisdição". Recorde-se que o tribunal emitiu um mandado de detenção contra Putin por alegados crimes de guerra relacionados com a invasão da Ucrânia.

Na área energética, os três países manifestam a intenção de aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados, em benefício de todas as nações, reafirmando a importância de fluxos energéticos estáveis.

O comunicado termina com um compromisso de diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas atómicas, reafirmando que "uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ser travada".

As quatro conclusões do comunicado conjunto, na íntegra:

1. Reforma das Nações Unidas

Enquanto membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China, a Rússia e os Estados Unidos estão empenhados em promover a reforma das Nações Unidas, para que a organização possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e cumprir a sua missão fundamental de manter a paz e a segurança internacionais.

2. Estabilidade energética

Os três países tencionam aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados, em benefício de todas as nações. Reafirmaram a importância de fluxos energéticos estáveis.

3. Imunidade dos responsáveis políticos e Tribunal Penal Internacional

Os três chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento nacional e o respeito pela imunidade dos responsáveis políticos dos Estados são de importância fundamental, tendo concordado que o Tribunal Penal Internacional e outros organismos semelhantes não devem abusar da sua jurisdição.

4. Segurança nuclear

Os três chefes de Estado reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ser travada. Os três países irão encetar um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação nuclear.

"Estamos a fazer história"

Num encontro sem precedentes, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping reuniram-se à mesma mesa esta quinta-feira (19) em Shenzhen, na China, numa cimeira de dimensão histórica em que os destinos da guerra na Ucrânia e no Irão, a segurança internacional e os arsenais nucleares estiveram entre os assuntos debatidos pelas três potências mundiais ao longo de uma reunião que teve a duração aproximada de um jogo de futebol, 90 minutos.

“Os três estamos realmente a fazer história”, afirmou o presidente norte-americano na abertura dos trabalhos, sublinhando que os líderes de Estados Unidos, Rússia e China têm “muito para discutir”. Numa rara intervenção previamente escrita, ao contrário da habitual espontaneidade de Trump nas suas intervenções públicas, o líder norte-americano considerou que os três países têm uma “responsabilidade especial” na manutenção de um “diálogo aberto, respeitador e produtivo” sobre questões que “afetam não apenas os nossos povos, mas todo o planeta”.

Trump aproveitou a intervenção inicial para criticar os dirigentes do passado que evitaram o diálogo entre os países com os quais tinham divergências. “Nenhum problema foi alguma vez resolvido com a velha escola de recusar falar sobre eles”, disse, sublinhando que ele, Xi e Putin estão a escolher “um caminho diferente”.

O desarmamento nuclear foi um dos temas destacados por Trump. “Os Estados Unidos, a Rússia e a China são, de longe, as três maiores potências nucleares do mundo e estão numa posição única para discutir formas de reduzir o número de armas nucleares no planeta”, disse, reconhecendo, no entanto, que “é muito difícil abdicar” delas.

Sobre a guerra na Ucrânia, Trump confirmou que o conflito faz parte da agenda da reunião trilateral, revelando que já tinha mantido uma “longa conversa” com o “amigo” Vladimir Putin sobre o assunto.

Anfitrião da cimeira, Xi Jinping, colocou a tónica na responsabilidade conjunta das três potências perante os desafios internacionais, defendendo que os três países devem trabalhar em conjunto para “enfrentar os desafios globais”, “preservar a paz e a estabilidade mundiais” e dar “um maior contributo para o progresso da humanidade”.

O presidente chinês pediu aos seus homólogos de EUA e Rússia que eliminem completamente e proíbam de forma abrangente as armas nucleares, que descreveu como "uma espada de Dâmocles" a pairar sobre a humanidade. Xi Jinping instou Putin e Trump a fazerem todo o possível para evitar uma guerra nuclear.

Quanto a Vladimir Putin, evocou igualmente a responsabilidade histórica dos três países e lembrou que Rússia, Estados Unidos e China foram vencedores da Segunda Guerra Mundial, defendendo que devem “preservar e reforçar o sistema de direito internacional”.

O líder do Kremlin sublinhou “numerosos interesses comuns na resolução de conflitos regionais, incluindo, obviamente, o conflito na Ucrânia”. “Estou convencido de que a Rússia, a China e os Estados Unidos, e os nossos respetivos povos, são capazes de dar um contributo significativo para o reforço da segurança e da estabilidade globais”, afirmou Putin, defendendo uma cooperação baseada no “respeito mútuo, na igualdade e no equilíbrio de interesses”.

Trump diz que ele e Xi Jinping querem ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia

Antes da cimeira tripartida, houve um encontro bilateral entre Trump e Xi Jinping, no qual o líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos e a China pretendem contribuir para pôr fim à guerra na Ucrânia.

“Ambos queremos ajudar no que diz respeito à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Gostaríamos de a ver terminar. Penso que posso falar em nome dos dois”, declarou Trump, numa breve intervenção divulgada pela Administração norte-americana, durante um encontro bilateral à margem da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).