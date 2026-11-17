A viagem de Donald Trump à China não deverá limitar-se a uma inédita reunião trilateral, a decorrer na quinta-feira, em Shenzhen, Cantão, com Xi Jinping e Vladimir Putin. O Kremlin confirmou um encontro bilateral Rússia-EUA e o líder norte-americano disse estar disponível para rever o norte-coreano Kim Jong-un.

Antes de partir para Manila, na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que a trilateral teria como temas a desnuclearização, o Irão e a Ucrânia, além de temas relacionados com a economia e o comércio.

Mas o anfitrião não se mostrou interessado em ser mestre de cerimónias de uma reunião que os russos, de forma oficiosa, tentaram propagandear como uma conferência de Ialta 2, na qual as potências iriam distribuir esferas de influência e redesenhar o mapa da Ucrânia. Além disso, Pequim fez saber que os esforços de desnuclearização devem ser tratados entre Rússia e EUA, as superpotências nucleares.

Segundo a NBC News, um alto funcionário dos EUA disse que Trump planeava falar sobre a guerra no Irão com Putin e Xi, mas não sobre a guerra na Ucrânia. Argumentou que não seria "adequado" envolver a China na abordagem deste conflito. Disse ainda que a reunião trilateral não deveria obter acordo algum, descrevendo-a como um “ponto de partida” e “a primeira conversa”.

Sobre a guerra na Ucrânia, Trump mostrou acreditar que Putin está “a recuar um pouco”, sem explicar em quê. Até ao momento, a Rússia não deu sinais em público de cedência em qualquer ponto. Não cumpriu uma trégua energética anunciada pelo norte-americano no dia 11 de outubro nem aceita um cessar-fogo na linha da frente. E, para espanto de muitos observadores, levou para as negociações de Abu Dhabi, na semana passada, o tema da arquitetura de segurança coletiva. Além de exigir que Kiev permaneça neutra (e desmilitarizada), Moscovo quer que a NATO recue para as fronteiras prévias aos alargamentos ao leste e norte da Europa iniciados em 1999.

A sua indisfarçada preferência por Vladimir Putin em lugar do ucraniano Volodymyr Zelensky pode refletir-se mais em pressões a Kiev, como a pausa na partilha de dados dos serviços de informações, serviço Starlink a meio gás ou em atrasos ou cancelamento de entrega de armamento do que em medidas que sirvam diretamente os interesses do regime de Putin. O exemplo mais recente foi o levantamento de sanções ao gasóleo russo por parte da administração Trump. Uma medida que carece de ratificação no Congresso, o que explica por que os três petroleiros com combustível russo acabaram por não aportar nos EUA.

Kim na calha

Donald Trump deixou no ar, quer na segunda-feira, quer nesta terça-feira, que também poderá encontrar-se com o ditador Kim Jong-un na sua paragem em Shenzhen. “Ele pode aparecer. Não sei. Isso depende do presidente Xi,” disse Trump sobre Kim.

Se os peritos no regime de Pyongyang se mostram reticentes sobre a hipótese da reunião ser mais do que uma especulação, uma notícia da Interfax aumentou as probabilidades. Ao citar o Kremlin, a agência de notícias russa disse que Putin poderia encontrar-se com Kim se este fosse à cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC). Citado pela Reuters, o antigo agente norte-americano dedicado à Coreia do Norte Sydney Seiler, disse que o Kremlin não diria isso "a menos que tivesse a certeza de que eles se iam encontrar”, pelo que se mostrou "bastante confiante de que algo se está a preparar”.

O facto de a Coreia do Norte não ser um dos 21 Estados-membros da APEC é a menor das questões. Kim só aceita uma reunião se a desnuclearização estiver fora da agenda e se o estatuto de potência nuclear for reconhecido. As negociações EUA-Coreia do Norte, promovidas por Trump, não alcançaram qualquer resultado e terminaram em 2019.

Desde então, Pyongyang prosseguiu o programa nuclear, bem como de mísseis balísticos. Mas a grande novidade foi a aliança militar concretizada por Putin e Kim, afastando ainda mais a Coreia do Norte de qualquer incentivo para reabrir as conversações. Aliás, na semana passada, o alto funcionário norte-americano citado pela NBC News dizia, cristalino, que “não há de todo planos para desenvolver contactos com a Coreia do Norte”. Mas, com Trump na presidência, as afirmações categóricas são de evitar. "Vamos ver", disse o presidente na terça-feira sobre a materialização do encontro.