Último encontro de Trump com Kim aconteceu na zona desmilitarizada da Coreia, em junho de 2019.
Último encontro de Trump com Kim aconteceu na zona desmilitarizada da Coreia, em junho de 2019. SHEALAH CRAIGHEAD / CASA BRANCA
Internacional

Trump acredita que à quarta é de vez, mas Kim não se mostra interessado

Serviços de informações sul-coreanos apostam na hipótese de reunião bilateral este ano. Um desejo do presidente dos EUA, mas nem tanto do ditador norte-coreano.
César Avó
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