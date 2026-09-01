Trump acredita que à quarta é de vez, mas Kim não se mostra interessado

Donald Trump está há semanas a cortejar Kim Jong-un para que ambos voltem a reunir-se, depois de três cimeiras realizadas entre 2018 e 2019, e que não alcançaram quaisquer resultados. Mas se os serviços secretos da Coreia do Sul acreditam que esse encontro pode acontecer “a qualquer momento”, como revelaram dois deputados sul-coreanos, em Pyongyang a receita é rejeitar a política dos Estados Unidos, como o comunicado da véspera em que denuncia a “política hostil” norte-americana.Durante uma sessão à porta fechada da comissão de informações da Assembleia Nacional da República da Coreia (Sul), elementos do Serviço Nacional de Informações deram indicações dos sinais de reaproximação entre a administração Trump e a República Democrática Popular da Coreia (Norte). “Nenhum facto concreto de diálogo entre a Coreia do Norte e os EUA foi confirmado, mas há sinais de que existe diálogo”, revelaram os deputados Youn Kun-young e Yoo Yeong-ha à comunicação social. “Quanto a uma cimeira Coreia do Norte-EUA, devemos considerar que pode acontecer a qualquer momento”, avaliou a secreta sul-coreana. Este desenvolvimento dá-se um dia depois de o diretor de uma agência do Pentágono responsável pelos prisioneiros de guerra e pelos desaparecidos em combate (DPAA) ter revelado que a Casa Branca lhe perguntou o que pode fazer caso os dois países cheguem a acordo. Kelly McKeague, que falava num forum online, disse estar pronto para entrar em diálogo com Pyongyang . O objetivo da sua agência é retomar escavações para recuperar os restos de 5300 soldados norte-americanos mortos na Guerra da Coreia (1950-1953). Entre 1996 e 2005 foram recuperados 220 conjuntos de restos mortais. Durante a primeira cimeira entre Trump e Kim, em Singapura, ambos acordaram na recuperação dos restos mortais dos soldados e no respetivo repatriamento — foram despachadas 55 caixas até o programa ser suspenso no ano seguinte, devido ao falhanço das negociações.Não era necessário recorrer à análise de serviços secretos para avaliar o interesse de Donald Trump em reavivar as suas relações com o “homem-foguete”, como lhe chamou num discurso na Assembleia Geral da ONU. As mensagens foram públicas e notórias, durante o mês passado. Na sua rede social, Truth Social, o presidente dos EUA publicou várias fotografias dos encontros tidos com Kim Jong-un. Numa delas repetiu que ambos se deram muito bem. Em contrapartida, queixou-se de que a Coreia do Sul nada fez para ajudar os EUA na guerra com o Irão. A mensagem com mais impacto foi outra: criticou os exercícios militares conjuntos anuais dos EUA e da Coreia e ordenou que os mesmos fossem reduzidos na sua escala. O exercício Ulchi Freedom Shield passou de 11 para cinco dias. “Com base na minha ótima relação com Kim Jong-un, da Coreia do Norte, não fiquei nada satisfeito com o facto de os Estados Unidos terem, há muito tempo, concordado em participar em exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul”, escreveu Trump, tendo dito que “passam uma mensagem totalmente inapropriada e hostil para um país que, enquanto Donald J. Trump foi presidente, tem sido inofensivo e respeitador”. Segundo o Wall Street Journal, Trump conta aproveitar a viagem para a próxima cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que terá lugar em novembro, em Shenzhen, na China, para se reunir com Kim. Mas com que objetivo? A desnuclearização da península coreana, cujo objetivo foi reiterado há dias pelo secretário de Estado Marco Rubio, se era negociável em 2018-19, não o é mais. A Coreia do Norte continuou a desenvolver o programa nuclear, mas também o de mísseis (balísticos, cruzeiro e hipersónicos) e de satélites de vigilância, enquanto reforçou de forma substancial os laços com a Rússia. Com a confirmação dos exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul, EUA e Japão, a começarem na sexta-feira, e a declaração de Marco Rubio, Pyongyang respondeu de forma áspera. “Persistir absurdamente no passado nunca permitirá compreender a realidade nem dissuadir o futuro. Não há qualquer alteração na nossa política em relação aos EUA, respondendo à sua política invariavelmente hostil com a posição mais firme até ao fim”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano em comunicado. Acabar com a guerra na agendaTrump prometeu que a Coreia do Norte nunca viria a possuir uma arma nuclear capaz de atingir os EUA, mas as cimeiras de Singapura, em 2018, de Hanói (Vietname), em 2019, e na zona desmilitarizada da Coreia, também em 2019, redundaram numa mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Analistas especulam que Trump possa oferecer o que o presidente sul-coreano Lee Jae Myung propôs há dias, e recebido com mutismo no Norte: acabar formalmente a guerra da Coreia. Trump estará insatisfeito com Seul, que prometeu investir 350 mil milhões de dólares na economia dos EUA no acordo aduaneiro bilateral, mas nada saiu do papel até agora..Por que Trump está desejoso de reatar a amizade com Kim (e que consequências há para Seul e Kiev)?.Trump diz que troca de mensagens com Kim Jong-un foi “muito positiva”\n