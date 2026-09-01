Último encontro de Trump com Kim aconteceu na zona desmilitarizada da Coreia, em junho de 2019. SHEALAH CRAIGHEAD / CASA BRANCA

Internacional

Trump acredita que à quarta é de vez, mas Kim não se mostra interessado

Serviços de informações sul-coreanos apostam na hipótese de reunião bilateral este ano. Um desejo do presidente dos EUA, mas nem tanto do ditador norte-coreano.