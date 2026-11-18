O presidente chinês, Xi Jinping, comprometeu-se a lutar contra o "protecionismo comercial", enquanto o russo, Vladimir Putin, criticou as sanções ocidentais, no início da cimeira da APEC (Cooperação Económica da Ásia-Pacífico), em Shenzhen, antes da chegada do norte-americano Donald Trump e uma reunião trilateral na quinta-feira (29 de novembro).

Segundo o Kremlin, num encontro posterior a dois que durou mais de duas horas, ambos os líderes elogiaram os laços bilaterais e destacaram que este foi o terceiro encontro presencial entre ambos este ano e a 50.ª reunião (incluindo por videoconferência) desde 2013.

No discurso inicial da reunião, Xi afirmou que as relações entre a China e a Rússia permaneceram “firmes como uma rocha, apesar do vento e da chuva”, segundo os meios de comunicação social estatais chineses.

"Sob a nossa liderança firme, as relações sino-russas mantiveram-se inabaláveis, como uma montanha, perante todos os desafios que o mundo enfrenta. Têm amplas perspetivas e não se deixam influenciar por alterações passageiras na conjuntura internacional", segundo a versão do site do Kremlin.

"Com o olhar posto no futuro, devemos continuar a avançar com determinação e coragem, libertando o enorme potencial das nossas relações bilaterais e enriquecendo o seu conteúdo", acrescentou.

Xi apelou a que ambas as partes “promovam a multipolaridade mundial” e a “democratização das relações internacionais”, termos que usa para descrever uma ordem mundial em que os EUA sejam menos dominantes.

Putin, por sua vez, salientou o crescimento do comércio entre os dois países e o "diálogo substancial na investigação científica e na inovação".

"A relação russo-chinesa no domínio da política externa é estável e positiva. Num contexto geopolítico desafiante, estamos empenhados em abordagens construtivas para moldar uma ordem mundial mais equitativa e multipolar", afirmou o presidente russo.

Mais cedo, numa reunião com empresários que marcou o início da cimeira da APEC, o presidente chinês defendeu o “comércio livre e aberto”, procurando apresentar o seu país como um parceiro estável no palco global, em contraste com o seu principal rival económico, os EUA, que aumentaram as tarifas e adotaram uma política externa mais assertiva sob a administração de Trump.

"Hoje, encontramo-nos num mundo em mudança e turbulento. O crescimento global carece de dinamismo, e o unilateralismo e o protecionismo proliferam. Ainda assim, o comércio global continua a crescer, apesar dos ventos contrários", disse Xi Jinping num discurso diante de empresários.

"A história ensina-nos que abrir portas traz progresso, enquanto fechá-las deixa-nos para trás. Devemos salvaguardar firmemente o sistema de comércio multilateral, centrado na OMC e baseado em regras, apoiar o comércio e o investimento livres e abertos, e manter as cadeias industriais e de abastecimento globais estáveis ​​e desimpedidas", acrescentou o presidente norte-americano.

Isto um dia depois de os EUA terem anunciado novas restrições ao acesso da China a chips avançados de inteligência artificial, provenientes de empresas como a Nvidia. A China prometeu retaliar.

"A experiência demonstrou que os instrumentos tradicionais de domínio económico e de coerção de facto esgotaram, em grande medida, o seu propósito, tendo perdido grande parte do seu poder de intimidação", afirmou Putin.

"Embora as sanções, as tarifas e as restrições à exportação possam ainda exercer um certo efeito dissuasor, são incapazes de travar o crescimento -- quanto mais de esmagar as economias dos concorrentes", concluiu o presidente russo.

Donald Trump está já a caminho de Shenzhen depois de ter passado pelas Filipinas, onde reforçou os laços com os aliados regionais.