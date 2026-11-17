Trump com a bandeira dos EUA e das Filipinas à chegada a Manila. FOTO:EPA/JAM STA ROSA / POOL

Internacional Trump reforça alianças em Manila antes de encontro com Xi e Putin De passagem pelas Filipinas, o presidente norte-americano estreitou laços de defesa e comércio com o Quad e com a ASEAN, poucas horas antes de viajar para a China.