O Air Force One aterrou esta terça-feira (17 de novembro) em Manila pelas 17h30 locais, quando a noite já tinha caído na capital das Filipinas, mas ainda a tempo de o presidente norte-americano participar numa reunião do Quad, assinar uma declaração sobre o acordo comercial com a Tailândia e discursar no jantar de encerramento da cimeira dos EUA com a ASEAN. Uma agenda preenchida para Donald Trump após um voo de 18 horas desde Washington D.C. e antes de seguir já esta quarta-feira (18 de novembro), depois de almoçar com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., para a China. Em Shenzhen, o presidente norte-americano participa na cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), reunindo-se na quinta-feira (19 de novembro) com os homólogos chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin. E talvez com o líder norte-coreano Kim Jong Un (se ele viajar para a China, tendo visitado uma estância turística junto à fronteira no domingo, 15 de novembro). O primeiro evento de Trump em Manila foi uma reunião dos líderes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (ou Quad), a parceria informal entre EUA, Austrália, Índia e Japão que funciona como um contrapeso estratégico e económico à crescente influência da China na região do Indo-Pacífico. Ao lado dos “amigos” - o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, o indiano, Narendra Modi, e a japonesa, Sanae Takaichi -, Trump disse que esta é “uma das parcerias mais importantes do mundo e também uma das mais poderosas”. E descreveu os quatro países como os “quatro cantos de um Indo-Pacífico livre, aberto, estável e próspero”.Num comunicado final do encontro, sem mencionar diretamente a China mas tendo como alvo Pequim, os líderes declararam opor-se “firmemente a quaisquer ações desestabilizadoras ou unilaterais que procurem alterar o status quo, incluindo através da força ou da coação”, e manifestaram preocupação com a “coerção económica, incluindo através de restrições arbitrárias às exportações”.A nível concreto, o presidente norte-americano anunciou um exercício militar conjunto com vista ao reforço da segurança marítima regional - “a paz através da força”, sublinhou Albanese citando Trump. O Quad vai avançar também na área da “superinteligência” (como Trump prefere chamar à Inteligência Artificial), com um contributo de mais de 85 milhões de dólares para alargar o acesso a ecossistemas fiáveis em toda a região.O presidente dos EUA também anunciou novos acordos sobre minerais críticos e terras raras. Aos jornalistas, Trump mostrou-se convencido de que a produção dos EUA vai alcançar a China dentro de dez meses. Mas os especialistas duvidam. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2025 a China foi responsável por 61% da extração global de terras raras e o seu controlo sobre a etapa de processamento atingiu 92% do volume global. A produção dos EUA foi cinco vezes inferior à da China. Na agenda do presidente nas Filipinas estava também a assinatura de um acordo comercial com a Tailândia, mas Trump e o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, só assinaram uma “declaração conjunta que regista o progresso nas negociações”. Trump disse que o acordo será finalizado nas próximas semanas, explicando que a Tailândia “vai eliminar todas as tarifas sobre importações dos EUA” em troca de uma redução das tarifas do lado norte-americano (atualmente são de 12,5%, mas chegaram a ser de 36% após o Dia da Libertação de abril de 2025).A fechar o primeiro dia da visita de apenas 48 horas à Ásia, Trump foi ao jantar da cimeira especial dos EUA com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ou ASEAN). “Os Estados Unidos estão profundamente empenhados no sucesso, na soberania e na prosperidade dos nossos muitos amigos e parceiros”, disse Trump. “Somos parceiros nesta região e sempre seremos. Estamos sempre ao vosso lado”, afirmou aos líderes regionais.Apesar de estar do outro lado do mundo, os problemas em casa não foram esquecidos, com os jornalistas a perguntar sobre as falhas informáticas que se têm vindo a multiplicar nos últimos dias - obrigando até a parar todos os voos. “É a vida”, disse Trump. “Quando se é grande e poderoso e se tem todo o dinheiro, acontecem coisas destas. Está tudo bem.” Esta terça-feira (17 de novembro), o alvo terá sido o canal de comunicação da própria Agência de Segurança Nacional (NSA), segundo a CNN. .Em imagens. Entre a passadeira vermelha e os protestos, assim foi a chegada de Trump a Manila.Xi, Trump e Putin vão estar juntos pela primeira vez, mas cada um com a sua agenda