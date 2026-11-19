Ucrânia: Putin convida europeus para Moscovo antes de eventuais negociações diretas
O Presidente russo anunciou esta quinta-feira (19) que convidou responsáveis europeus para conversações em Moscovo, antes de eventuais negociações diretas sobre o conflito na Ucrânia, mas avisou que não aceitará qualquer tipo de cooperação militar entre europeus e ucranianos.
“Através dos canais diplomáticos, propusemos aos europeus que viessem a Moscovo e, depois disso, decidiremos em que formato prosseguir as negociações [sobre a Ucrânia]”, disse Vladimir Putin a partir de Shenzhen, na China, após o encontro com os homólogos chinês Xi Jinping e norte-americano Donald Trump.
“Temos de compreender com que agenda a Europa vai participar nessas negociações”, adiantou, acrescentando que por isso convidaram os europeus à capital russa precisamente para poder “compreender a sua posição”.
Durante uma conferência de imprensa, o líder russo reiterou, no entanto, que “qualquer forma de cooperação militar” constituirá “um problema”.
Putin disse ainda que Washington insiste continuamente para que Moscovo aceite a União Europeia (UE) na mesa de negociações sobre a Ucrânia e, mesmo tendo conversado recentemente com os líderes da Finlândia e Suécia por telefone (que foram criticados por outros representantes europeus pela decisão), continua sem confirmar a presença de negociadores europeus.
Além disso, afirmou ter aceitado as propostas de Washington no sentido de integrar a segurança da Ucrânia no âmbito da arquitetura de segurança continental. "A segurança da Ucrânia deve integrar-se na segurança europeia, mas é evidente que falar de segurança europeia sem a Europa também seria algo estranho", esclareceu.
A data de uma nova ronda de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia ainda não foi definida.
No entanto, os líderes europeus já acordaram que a delegação será composta pelas instituições da UE e pelo E5 (Alemanha, França, Itália, Polónia e Reino Unido).
A Rússia insiste que o conflito com Kiev faz parte de uma ameaça do Ocidente contra a Rússia, designadamente, com o avanço da NATO para junto das fronteiras russas e, por isso, condiciona o fim da guerra contra a Ucrânia a uma nova arquitetura de segurança europeia.
Putin ameaçou ainda responder aos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia, prometendo represálias “ainda mais dolorosas do que as que o regime de Kiev infligiu à ponte”.
A ponte em questão liga o território russo à península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo — uma infraestrutura altamente simbólica para o Kremlin —, foi alvo de três ataques esta semana por parte da Ucrânia.
Putin afirmou que, embora anteriormente se tivesse falado em negociar a cessação dos ataques contra as infraestruturas de ambas as partes, após o que aconteceu com a ponte da Crimeia, a Rússia não pretende negociar esse ponto. “Após os ataques à ponte da Crimeia, não iremos negociar. Vamos responder a estes ataques”, afirmou. Putin insistiu que a ponte atacada é uma “instalação exclusivamente civil”.
Explicou que, no passado, deu instruções para que a ponte não fosse utilizada para fins militares e que assim se tem feito até hoje, embora os ucranianos acusem Moscovo de abastecer tropas na Crimeia através da ponte.
O líder russo garantiu que os abastecimentos à península continuarão, apesar das consequências dos ataques.
Além disso, garantiu que a Rússia reforçará a sua presença nas regiões de Kherson e Zaporijia, no sul da Ucrânia, para proteger o corredor terrestre com a península.
“Criámos a possibilidade de nos deslocarmos por terra através das regiões de Zaporijia e Kherson e reforçaremos a nossa presença nessas regiões, também em resposta aos ataques contra a ponte da Crimeia. Isto deve ficar claro para todos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger esta estrada, cujo nome é ‘Novorossiya’”, afirmou.
Apesar das ameaças veladas de resposta aos ataques ucranianos, o líder do Kremlin disse na mesma conferência de imprensa que não tem "nenhum desejo" de continuar o conflito na Ucrânia.
Da cimeira entre Xi, Putin e Trump, que decorreu à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), saiu um documento que compilava alguns dos compromissos alcançados pelos líderes.
Entre eles contam-se a reforma das Nações Unidas, a segurança energética e a redução dos riscos nucleares.
O documento, intitulado "Declaração dos Chefes de Estado da China, Rússia e Estados Unidos sobre a Paz", compila as intenções de efetuar uma reforma da ONU que lhe permita responder de forma mais eficaz aos desafios globais e cumprir a sua missão de manutenção da paz e da segurança internacionais.
Ficou igualmente explanada a intenção de aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos, reafirmando a importância da estabilidade dos fluxos de energia.
No domínio do armamento nuclear os líderes reiteraram que "uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada".
Defenderam ainda que o Tribunal Penal Internacional (TPI) e outras instituições semelhantes não devem abusar da sua jurisdição.