Seis detidos na sequência dos confrontos junto à AR. CGTP acusa "grupos que se integram nas manifestações"

O Ministério da Administração Interna criticou em comunicado os desacatos no final da manifestação junto à Assembleia da República, lembrando que o direito à manifestação "deve ser plenamente garantido", mas "implica responsabilidade".Nesse sentido, acrescenta que "não serão tolerados comportamentos que procurem substituir esse direito pela desordem, pela intimidação, pela violência ou pela afronta contra as autoridades". Ao mesmo tempo que manifestou confiança nas forças policiais, o MAI deixa bem claro que "numa democracia, não há lugar para comportamentos extremistas". Eis o comunicado na íntegra:"O direito à manifestação é uma conquista fundamental da democracia portuguesa e deve ser plenamente garantido. Mas o exercício desse direito implica responsabilidade, respeito pela lei e pelas instituições democráticas. Não serão tolerados comportamentos que procurem substituir esse direito pela desordem, pela intimidação, pela violência ou pela afronta contra as autoridades. O confronto com as Forças de Segurança, e a desobediência às determinações legalmente emanadas pelas autoridades, não têm lugar num Estado de Direito Democrático. Numa democracia, não há lugar para comportamentos extremistas. O Governo reafirma a sua total confiança na Polícia de Segurança Pública e nos agentes que, no cumprimento da sua missão, atuaram para garantir a segurança das pessoas, a proteção das instituições democráticas e a manutenção da ordem pública. A atuação policial foi pautada pela ponderação, profissionalismo e sentido de responsabilidade, intervindo para pôr termo à desordem pública com a firmeza e a robustez adequadas às circunstâncias. A manutenção da ordem pública e o cumprimento da lei são deveres essenciais num Estado de Direito Democrático."