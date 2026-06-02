Portugal é um dos países europeus que menos greves faz
FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Sociedade

Portugal é um dos países europeus que menos greves faz

A Finlândia lidera com 142 dias de protesto por mil trabalhadores, seguida da Bélgica (94) e do Reino Unido (91).
Adelaide Cabral
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