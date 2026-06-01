Médicos argumentam adesão à greve com banco de horas, luto gestacional, novas regras de parentalidade, etc.
Médicos argumentam adesão à greve com banco de horas, luto gestacional, novas regras de parentalidade, etc. FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Greve geral. Médicos e enfermeiros esperam que só serviços mínimos funcionem

Federação Nacional dos Médicos e Sindicato dos Enfermeiros Portugueses juntaram-se à greve geral decretada pela CGTP-IN para quarta-feira e acreditam que a “adesão” será em “massa”. "O pacote laboral é penoso”, dizem. Do lado dos enfermeiros há outras estruturas que apoiam a greve, do lado dos médicos não, o SIM não se junta ao protesto. Nos hospitais e centros de saúde, as áreas mais afetadas serão “consultas e cirurgias programadas”.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
SNS
Greve geral
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt