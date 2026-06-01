Greve geral. Metro de Lisboa antecipa paralisação do serviço a partir das 23h00 de terça-feira

Os efeitos da greve geral, convocada pela CGTP para quarta-feira (3 de junho), vão fazer-se sentir um dia antes no Metro de Lisboa. A empresa avisa que "não haverá circulação de comboios entre as 23h00 do dia 2 de junho e todo o dia 3 de junho". Avisa ainda que a "normalização do serviço" só deverá acontecer às 06h30 de quinta-feira (4 de junho), um dia depois da greve geral contra o pacote laboral, convocada pela CGTP. "Os Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram um pré-aviso de greve para o próximo dia 3 de junho, pelo que não haverá circulação de comboios entre as 23h00 do dia 2 de junho e todo o dia 3 de junho", lê-se no comunicado da empresa, que "lamenta os inconvenientes causados".Também a CP - Comboios de Portugal informou sobre possíveis impactos da greve geral na circulação de comboios na quarta-feira, mas também no dia anterior e seguinte.A empresa divulgou os serviços mínimos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso, que podem ser consultados aqui.O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, tem apelado aos trabalhadores para aderirem à greve geral desta quarta-feira, uma paralisação para mostrar "indignação e protesto, a exigência de uma vida melhor" e da "derrota do pacote laboral". "Vamos afirmar a poderosa força dos trabalhadores. Todos juntos vamos realizar uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho”, disse a 1 de maio, Tiago Oliveira, durante a intervenção no comício das comemorações do Dia do Trabalhador, em Lisboa. .Greve geral. CP alerta para perturbações e divulga serviços mínimos