Greve geral. CP alerta para perturbações e divulga serviços mínimos

A CP - Comboios de Portugal prevê perturbações na circulação de comboios devido à greve geral de quarta-feira, 3 de junho, e alerta para possíveis impactos também no dia anterior e seguinte.A empresa divulgou os serviços mínomos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso, os quais podem ser cinsultados aqui.Os clientes que já tenham bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso total, ou troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.Para reembolso ou troca de forma automática, a CP recomenda, para os bilhetes adquiridos nos canais digitais e até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, o site na área "pós venda", ou na App MyCP, ou as bilheteiras físicas, antes ou após a data da viagem, e até 10 dias após o fim da greve.Sujeito a tempos de resposta superiores, poderá também pedir o reembolso através do formulário online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, .Tribunal arbitral define serviços mínimos na Carris no dia da greve geral.Sindicato dos Enfermeiros adere à greve geral de 3 de junho contra reforma laboral.Fenprof leva milhares de professores à rua e anuncia adesão à greve geral